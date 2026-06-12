Segundo crimen del mes

Rosario: acribillaron a tiros a un joven en la zona oeste

El ataque a tiros ocurrió en la noche del jueves 11 en bulevar Seguí al 5500. La víctima fatal, de 24 años, tenía pedido de captura desde 2022. En el mismo episodio fue herida su suegra. No hay detenidos.