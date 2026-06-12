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Rosario: acribillaron a tiros a un joven en la zona oeste

El ataque a tiros ocurrió en la noche del jueves 11 en bulevar Seguí al 5500. La víctima fatal, de 24 años, tenía pedido de captura desde 2022. En el mismo episodio fue herida su suegra. No hay detenidos.

El ataque ocurrió durante la noche en la zona oeste.El ataque ocurrió durante la noche en la zona oeste.
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Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en la noche de este jueves 11 de junio en la zona oeste de Rosario. En el mismo ataque resultó herida su suegra, quien terminó internada en el hospital de emergencias.

El crimen se produjo poco antes de las 23 en inmediaciones de bulevar Seguí al 5500. A esa hora ingresaron al sistema 911 varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado varios disparos y que había al menos dos personas heridas.

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Un rato más tarde llegó hasta la zona personal policial, que encontró a un joven de 24 años, identificado como Alexis Y., sin vida. El cuerpo tenía múltiples impactos de arma de fuego. Junto al fallecido estaba su suegra, identificada como María Isabel S., de 56 años, con un disparo en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida. La mujer fue atendida en el lugar y luego fue trasladada al hospital de emergencias.

En base a los primeros datos recolectados en la zona del crimen, se presume que los atacantes llegaron en una moto y tras atacar a la víctima, se dieron a la fuga.

Estaba internado en el hospital de emergencias Clemente ÁlvarezEl hospital de emergencias Clemente Álvarez

Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que el joven asesinado tenía un pedido de captura activo desde el 13 de mayo de 2022 por una causa de robo y abuso de arma (balacera).

En el lugar se incautaron varias vainas servidas. Es el segundo crimen que se registra en Rosario en el mes de junio.

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