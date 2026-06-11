El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves la tercera edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro internacional de negocios que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre en Rosario.
Santa Fe prepara una nueva edición del Business Forum para impulsar exportaciones e inversiones
El encuentro internacional se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre. Participarán compradores, inversores y empresas de distintos países con rondas de negocios y visitas productivas.
La actividad tendrá como sede La Fluvial y reunirá a compradores, inversores, empresarios y representantes de distintos mercados internacionales, con el objetivo de fortalecer las exportaciones y promover nuevas inversiones en la provincia.
Una estrategia para abrir mercados
Durante la presentación, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, atribuyó la consolidación del evento a una decisión política de largo plazo. “Este encuentro no habría sido posible sin la convicción de hacia dónde querían llevar a la provincia”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que el comercio internacional es una herramienta para transformar la matriz productiva. “Nos obliga a adaptarnos a la demanda global, incorporar innovación y mejorar nuestra competitividad”, señaló.
Además, destacó que Santa Fe destina “1.160 millones de dólares a infraestructura productiva” para fortalecer la capacidad exportadora. “No existe otro Estado provincial en Argentina que esté realizando inversiones de esta magnitud. El Santa Fe Business Forum es también una herramienta de competitividad al servicio de nuestras empresas”, remarcó.
Más empresas y nuevos negocios
Losada aseguró que la estrategia de internacionalización ya alcanzó a más de 1.000 empresas santafesinas. “Hemos acompañado a firmas en misiones comerciales y actividades de promoción en entre 40 y 50 países, siempre con una agenda orientada a la demanda”, explicó.
También resaltó la dinámica de negocios que ofrece el encuentro. “En apenas dos días, una empresa puede mantener reuniones con representantes de 16 países distintos”, indicó.
Respecto de las visitas productivas, adelantó que este año habrá 50 recorridos. “Los compradores internacionales visitan empresas santafesinas y conocen de primera mano sus procesos productivos. Es allí donde suelen concretarse muchos negocios”, expresó.
Rosario y la consolidación del evento
El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, recordó que la primera edición se realizó en un contexto complejo para la ciudad. “Muchos eventos de estas características se estaban retirando de Rosario y la ciudad atravesaba una fuerte crisis de reputación vinculada a los problemas de seguridad”, afirmó.
Para el funcionario, la continuidad del foro es consecuencia de decisiones estratégicas adoptadas en los últimos años. “El Santa Fe Business Forum fue posible gracias a medidas muy valientes, especialmente en materia de seguridad”, sostuvo.