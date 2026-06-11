Comercio exterior

Santa Fe Business Forum: se esperan más de 250 compradores y 45 países en la tercera edición

El encuentro internacional se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en Santa Fe y Rosario, con rondas de negocios, espacios de vinculación y acciones para fortalecer exportaciones, atraer capitales y ampliar mercados productivos.