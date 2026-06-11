El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de la capital provincial lanzaron oficialmente una nueva edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro internacional que reunirá a compradores, inversores y empresas de distintos países con el objetivo de fortalecer exportaciones, atraer inversiones y ampliar mercados para el sector productivo santafesino.
Santa Fe Business Forum: se esperan más de 250 compradores y 45 países en la tercera edición
El encuentro internacional se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en Santa Fe y Rosario, con rondas de negocios, espacios de vinculación y acciones para fortalecer exportaciones, atraer capitales y ampliar mercados productivos.
La actividad se realizó en la Estación Belgrano y sirvió como presentación de la tercera edición del foro, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en las ciudades de Santa Fe y Rosario. El evento buscará consolidar el posicionamiento internacional de la provincia a través de rondas de negocios y espacios de vinculación entre empresas locales y mercados externos.
Proyección internacional
Durante la presentación, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó la importancia del foro como una política de Estado. “Es un emblema en Santa Fe. El gobernador Pullaro y el ministro Puccini incentivan específicamente todo lo que tiene que ver con la proyección internacional de los que producen, se esfuerzan y generan empleo también en la provincia de Santa Fe”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el Santa Fe Business Forum se transformó en “una iniciativa muy importante” y recordó los resultados obtenidos en sus anteriores ediciones. Según indicó, entre 2024 y 2025 se concretaron más de 8 mil encuentros internacionales, con operaciones por 15 millones de dólares, la participación de 250 empresas internacionales y representantes de 45 países.
Coudannes señaló además que la llegada del evento a la capital representa un paso significativo para fortalecer las distintas regiones productivas. “La importancia del territorio es poder también planificar en torno a las dinámicas que se dan en las diferentes regiones de Santa Fe, por eso también atender a la ciudad capital, pero también a todo el centro norte de la provincia”, sostuvo.
Asimismo, remarcó el valor del intercambio generado en estos espacios. “Lo que se ve es algo muy pero muy importante: el encuentro, el ida y vuelta, el conocer de la actividad productiva enorme que tiene la inmensa provincia de Santa Fe”, expresó.
El potencial exportador de la ciudad
Por su parte, la directora de la Agencia de Cooperación, Inversión y Comercio Exterior Santafesina, Lucila García, remarcó la importancia de que empresas locales se sumen al foro y aprovechen las oportunidades comerciales que generará la llegada de compradores internacionales.
“Esto impulsa a todos los empresarios de la ciudad a participar y a tener muchas ganas”, sostuvo, al tiempo que señaló que durante 2025 la ciudad de Santa Fe registró exportaciones por 36,8 millones de dólares.
De acuerdo a los datos aportados, el 56,7% de esas exportaciones tuvieron como destino países del Mercosur, un escenario que, según García, cobra especial relevancia ante los acuerdos internacionales. “Estamos en consonancia con el acuerdo que se dio entre Unión Europea y Mercosur. La internacionalización de las empresas de la ciudad y de toda la provincia tiene mucha importancia”, explicó.
La funcionaria destacó además que el evento ofrecerá una oportunidad concreta para pequeñas y medianas empresas que hoy buscan ampliar mercados ante el contexto económico actual. “Hoy es una opción más para los empresarios poder exportar. Cuando le traes al territorio más de 250 compradores e inversores, eso les abre el abanico de ventas y de posibilidades”, aseguró.
En relación con el perfil exportador local, precisó que el 72% de las exportaciones corresponden a manufacturas de origen industrial (MOI), mientras que el resto se divide entre productos agropecuarios y servicios. “Tenemos mucho de agroindustria para dar dentro de las ciudades”, indicó.
Además, invitó al sector privado a capacitarse para responder a las exigencias internacionales, particularmente del mercado europeo. “La Unión Europea está pidiendo diferentes condiciones que a veces las empresas de Argentina todavía no están desarrollando, como sustentabilidad, objetivos de desarrollo sostenible y emisiones de gases”, advirtió.
Apuesta al desarrollo productivo
La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, Rosario Aleman, celebró que esta tercera edición del encuentro también tenga sede en la capital provincial y resaltó el acompañamiento al entramado productivo local. “Agradecida a que el Gobierno de la provincia decida realizar esta tercera edición también en la ciudad”, expresó.
En esa línea, remarcó la necesidad de herramientas estatales para facilitar la inserción internacional de las empresas locales. “La industria puede abrir sus puertas al resto del mundo, pero no lo puede hacer sola. Es muy importante este tipo de herramientas, este Business Forum que reúne más de 250 compradores”, señaló.
Aleman destacó además el rol del Parque Tecnológico Litoral Centro como uno de los motores exportadores de la ciudad y confirmó que recibirá visitas de fondos de inversión internacionales durante el evento.
“No se olviden que nosotros aquí tenemos el Parque Tecnológico Litoral Centro, que es el principal exportador, y allí vamos a estar teniendo fondos inversores que van a venir a visitar este parque”, explicó.
Finalmente, sostuvo que el municipio trabaja en la organización de circuitos productivos para mostrar el potencial local y reforzó el papel estratégico de las empresas santafesinas. “Estamos convencidísimos de que la industria de Santa Fe tiene mucho para dar y necesita de nuestras herramientas. Son los que hoy dan empleo”, concluyó.