Dispusieron la prisión preventiva para el hombre de barrio Centenario imputado por haber abusado sexualmente de un niño, amigo de su propio hijo.
Quedó preso un vecino de barrio Centenario imputado por abusar de un niño durante cuatro años
El hombre, de 52 años, habría aprovechado su relación de cercanía con la víctima, quien era amigo de su propio hijo, para cometer los ataques. El caso originó una pueblada.
Ángel Antonio V., de 52 años, permanecerá tras las rejas por orden del juez penal Leandro Lazzarini. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Laura Gerard, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA durante la audiencia, mientras que la investigación se encuentra a cargo de su colega, la fiscal Luciana Escobar Cello.
Gerard atribuyó al hombre la autoría del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda". La defensa técnica del acusado, ejercida por el abogado Juan Miguel, propuso la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad, las cuales fueron finalmente rechazadas por el magistrado interviniente.
El caso tomó relevancia pública luego de una denuncia iniciada por la madre de la víctima, un niño que hoy tiene 10 años, pero que habría comenzado a sufrir los abusos cuando tenía 6 años.
El imputado es vecino y conocido de la familia, lo que generó momentos de extrema tensión en el barrio Centenario al momento de su detención, requiriendo incluso la disposición de medidas de seguridad especiales por parte de las fuerzas policiales para resguardar el lugar.
Abuso y amenazas
Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, los hechos ilícitos se habrían extendido desde el año 2022 hasta el pasado 16 de abril, fecha en la que se registró el último contacto entre el imputado y el menor.
Gerard precisó que "la víctima era amigo del hijo -también menor de edad- del hombre investigado", motivo por el cual frecuentaba asiduamente la vivienda del agresor. Esta relación de cercanía y confianza fue la que permitió que los abusos ocurrieran mientras el hombre quedaba al cuidado de ambos niños.
Para garantizar el silencio de la víctima, el acusado habría recurrido a métodos de coacción psicológica. Según se ventiló en la audiencia, el imputado amenazaba al niño diciéndole que, si contaba lo que sucedía, "le haría daño a los integrantes de su familia".
La fiscalía confirmó que se trata de la primera denuncia que pesa sobre el investigado por parte de este grupo familiar y que, por el momento, es la única víctima identificada en el marco de la causa.
Prisión e intervención en el barrio
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscal Gerard remarcó la necesidad de proteger la investigación y asegurar el testimonio de la víctima. "Entendemos que los riesgos procesales están latentes, fundamentalmente, porque aún resta entrevistar al niño en Cámara Gesell", explicó.
El juez Lazzarini coincidió con este análisis, rechazando la propuesta de la defensa y disponiendo que el proceso continúe con el imputado tras las rejas.
Debido a la gravedad de la situación, el MPA solicitó la intervención de los servicios locales de protección de las infancias. Asimismo, se mantiene un esquema de seguridad en el barrio para evitar nuevos incidentes vinculados a la detención del sospechoso.
El proceso judicial seguirá su curso hasta tanto se fije la fecha para la realización de la entrevista en cámara Gesell, dispositivo que buscará brindar un ambiente resguardado en el que el niño pueda dar su testimonio.