Un operativo de rutina realizado sobre uno de los principales corredores viales del sur santafesino derivó en la aprehensión de un hombre oriundo de la provincia del Chaco, el secuestro de un arma de fuego larga con municiones y la incautación preventiva de un vehículo cuya procedencia no pudo ser acreditada.
Viajaba desde Chaco con un arma y un vehículo sin documentación; terminó aprehendido
El procedimiento fue realizado por la Guardia Provincial durante una inspección sobre las rutas nacionales 7 y 33. El conductor no pudo acreditar la procedencia de un rodado que transportaba sobre un acoplado, ni de un arma de fuego y municiones sin la documentación exigida por ley.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General Guardia Provincial, dependientes de la Unidad Operativa Regional 5 Venado Tuerto, durante tareas de control vehicular desplegadas en la intersección de las rutas nacionales 7 y 33, en jurisdicción de la ciudad de Rufino.
Inspección de rutina
Según trascendió, los uniformados detuvieron la marcha de un transporte de carga proveniente del norte del país para una inspección de rutina. Durante la fiscalización, los agentes advirtieron una situación irregular vinculada a uno de los vehículos que era trasladado sobre un acoplado.
Al momento de requerir la documentación correspondiente, el conductor no logró acreditar la legítima procedencia del rodado ni exhibir elementos que justificaran su posesión o traslado. Esta circunstancia motivó una profundización de las tareas de control y la inmediata comunicación con las autoridades judiciales competentes.
Las novedades no terminaron allí. Con la autorización expresa del conductor, el personal actuante efectuó una requisa sobre el transporte, hallando un arma de fuego larga junto con municiones.
De acuerdo con las actuaciones labradas, el poseedor tampoco contaba con la documentación exigida por la normativa vigente para la tenencia y transporte legal del arma, situación que derivó en el secuestro preventivo del material.
Conductor aprehendido
Como consecuencia del procedimiento, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, mayor de edad y domiciliado en la provincia del Chaco, mientras que el arma, las municiones y el vehículo transportado quedaron a disposición de la Justicia para determinar su situación legal y eventual origen.
La investigación buscará establecer ahora la procedencia del rodado secuestrado, verificar si registra algún impedimento legal o pedido de secuestro y determinar las responsabilidades que pudieran surgir a partir de los elementos hallados durante el control.
Desde la Dirección General Guardia Provincial destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente de fiscalización en corredores estratégicos y límites interprovinciales, orientada a detectar irregularidades, prevenir delitos y fortalecer la seguridad en las rutas santafesinas.