En Rufino

Viajaba desde Chaco con un arma y un vehículo sin documentación; terminó aprehendido

El procedimiento fue realizado por la Guardia Provincial durante una inspección sobre las rutas nacionales 7 y 33. El conductor no pudo acreditar la procedencia de un rodado que transportaba sobre un acoplado, ni de un arma de fuego y municiones sin la documentación exigida por ley.