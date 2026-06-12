Un hombre de 29 años lucha por su vida tras ser alcanzado por un disparo de arma de fuego en un violento episodio ocurrido durante la tarde del jueves en barrio Estanislao López, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Un hombre permanece en estado crítico tras recibir un balazo en el pecho
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en barrio en Caferatta 8300 (barrio Estanislao López). La víctima, de 29 años, sufrió una lesión de extrema gravedad con el proyectil alojado en la cavidad torácica, situación que obligó a su internación en terapia intensiva.
Del hecho se supo cuando al Hospital Iturraspe ingresó un hombreócon una herida de arma de fuego en el tórax. El paciente, identificado luego como B. L., presentaba una lesión en el sector izquierdo del pecho, con el proyectil alojado en la cavidad torácica, situación que motivó su inmediata derivación a la Unidad de Terapia Intensiva.
Fuentes consultadas señalaron que el joven ingresó al nosocomio en estado crítico, mientras que horas más tarde su cuadro continuaba siendo de extrema gravedad y con pronóstico reservado.
En un pasillo
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el ataque ocurrió en un pasillo ubicado en inmediaciones de Cafferatta al 8300, jurisdicción de la Subcomisaría 17ª de barrio Las Lomas. Hasta el momento no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del hecho ni sobre las circunstancias que derivaron en la agresión.
Personal policial arribó al lugar y, bajo las directivas de la Fiscalía en turno, realizó un amplio relevamiento de la escena. Como es de práctica se efectuaron croquis del lugar mientras especialistas de la PDI trabajaron en busca de evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.
Peritajes en el lugar
Los peritos habrían observado algunos rastros de sangre a la vez que se concretaron tareas en procura de hallar vainas servidas y posibles cámaras.
Hasta el momento no hay personas detenidas y los autores permanecen sin identificar. La causa fue caratulada provisoriamente como "Herido de arma de fuego", bajo la intervención del fiscal de turno, quien avaló las diligencias realizadas y no dispuso medidas adicionales inmediatas.
La pesquisa continúa abierta y orientada a determinar las circunstancias del ataque, la identidad de los agresores y el móvil que desencadenó un nuevo episodio de violencia armada en la capital provincial.