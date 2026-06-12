Santa Fe

Un hombre permanece en estado crítico tras recibir un balazo en el pecho

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en barrio en Caferatta 8300 (barrio Estanislao López). La víctima, de 29 años, sufrió una lesión de extrema gravedad con el proyectil alojado en la cavidad torácica, situación que obligó a su internación en terapia intensiva.