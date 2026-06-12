La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves la condena a prisión perpetua contra Hugo Bermúdez, uno de los implicados en el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en agosto de 2011 en Buenos Aires.
Caso Candela: la Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para Hugo Bermúdez
El tribunal desestimó el último recurso de la defensa del coautor del secuestro y asesinato de la menor de 11 años, ocurrido en 2011. "Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos", afirmó Carola Labrador, madre de la víctima.
El recuerdo de la madre de Candela
Carola Labrador, la madre de la víctima, señaló que el máximo tribunal dejó firme la pena dictada contra el implicado, quien el 20 de septiembre de 2017 fue hallado penalmente responsable por su coautoría en el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.
"Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos", expresó Labrador tras conocer la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de Bermúdez mediante el cese de la prisión preventiva.
En este sentido, la mujer manifestó que "tiene miles de recuerdos" de Candela: "Uno más hermoso que el otro. Su alegría, sus bailes y su amor al prójimo."
Juicio y sentencias
El 29 de junio de 2020, la Cámara de Casación bonaerense ratificó las penas de cadena perpetua para Bermúdez y Leonardo Jara, como así también la pena de cuatro años de prisión para Gómez por ser partícipe necesario, al tiempo que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 2023.
En tanto, se llevó a cabo un segundo juicio en el que resultaron absueltos el narcotraficante Néstor "Mameluco" Villalba, el carpintero Néstor Altamirano y Héctor "El Topo" Moreyra.
Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amigas. Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto en el segundo lugar en el que estuvo cautiva.
El cuerpo de la víctima apareció dentro de una bolsa de basura, con signos de asfixia, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a 30 cuadras de su vivienda.