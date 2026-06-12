Fallo del máximo tribunal de la Nación

Caso Candela: la Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para Hugo Bermúdez

El tribunal desestimó el último recurso de la defensa del coautor del secuestro y asesinato de la menor de 11 años, ocurrido en 2011. "Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos", afirmó Carola Labrador, madre de la víctima.