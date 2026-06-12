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Cayó un joven tras una persecución policial; secuestraron un arma, droga y dinero en efectivo

El procedimiento se inició a partir de llamados al 911 que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en zona de Las Tacuaritas y Las Gallaretas. Tras una persecución a pie, la policía detuvo a un joven de 21 años y secuestró un arma calibre .22, droga y dinero en efectivo.

El material secuestrado quedó a disposición de la justicia. Foto: GentilezaEl material secuestrado quedó a disposición de la justicia. Foto: Gentileza
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Un joven de 21 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, luego de una persecución policial que se inició a raíz de una denuncia por disparos de arma de fuego y que culminó con el secuestro de un revólver, estupefacientes y una suma de dinero en efectivo.

Todo comenzó cuando operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron varios llamados que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Las Tacuaritas y Las Gallaretas.

Fuga a pie

Ante la gravedad de la situación, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al sector para verificar lo ocurrido. Fue entonces cuando advirtieron la presencia de un individuo que, al notar el arribo policial y escuchar la voz de alto, emprendió una veloz fuga a pie.

Lejos de desistir, los uniformados iniciaron una persecución que se extendió por distintas calles y pasillos de la zona. El seguimiento concluyó cuando el sospechoso ingresó en una vivienda situada en cercanías de Tacuaritas y un pasaje sin denominación.

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Según consta en las actuaciones, los agentes solicitaron autorización a la propietaria del inmueble para ingresar al domicilio. La mujer accedió al procedimiento y firmó el acta correspondiente, permitiendo así la continuidad de la intervención policial.

Captura

Una vez dentro de la finca, los efectivos lograron reducir y aprehender al sospechoso, identificado posteriormente por sus iniciales E.R.P., de 21 años.

Durante la requisa practicada en el inmueble, los policías secuestraron un arma de fuego calibre .22 marca Mahely, además de material estupefaciente cuya naturaleza y cantidad deberán ser determinadas mediante pericias específicas. También se incautó dinero en efectivo, elemento que ahora forma parte de la investigación judicial.

secuestro armaEl arma de fuego calibre .22 que fue secuestrada. Foto: Gentileza

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, que dispusieron las medidas de rigor. En principio, el joven quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tenencia indebida de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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La investigación continúa con el objetivo de establecer si el arma secuestrada guarda relación con los disparos denunciados inicialmente y determinar el alcance de la actividad vinculada al material estupefaciente hallado durante el procedimiento.

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