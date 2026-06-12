Santa Fe

Cayó un joven tras una persecución policial; secuestraron un arma, droga y dinero en efectivo

El procedimiento se inició a partir de llamados al 911 que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en zona de Las Tacuaritas y Las Gallaretas. Tras una persecución a pie, la policía detuvo a un joven de 21 años y secuestró un arma calibre .22, droga y dinero en efectivo.