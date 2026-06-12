El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, brindaron este viernes detalles sobre la investigación del ataque sufrido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en barrio Banana, en Rosario, que dejó como saldo un agente fallecido, otro gravemente herido y dos personas detenidas.
Hay dos detenidos por el asesinato de un policía federal en Rosario
Las autoridades avanzan en el peritaje de las cámaras de seguridad para reconstruir el ataque con armas de fuego. Un segundo efectivo permanece internado en estado grave en el Hospital Italiano.
El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando agentes federales que realizaban tareas de patrullaje en el marco del Plan Bandera fueron atacados con armas de fuego. Como consecuencia, uno de los efectivos murió y otro permanece internado en estado grave en el Hospital Italiano.
Durante la investigación se logró identificar a un tercer herido que había ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en un vehículo particular. Su localización fue posible mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Tanto esa persona como quién la acompañaba quedaron en calidad de arrestados, mientras se determina su posible vinculación con el ataque.
Al referirse al hecho, Cococcioni expresó su pesar por la muerte del efectivo federal y transmitió su acompañamiento a los familiares y compañeros de la víctima.
“Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso”, señaló el ministro.
Por su parte, Ferlauto destacó la labor del agente fallecido y ratificó la continuidad de las acciones de seguridad en Rosario.
“Todos sentimos que hemos perdido a un agente que puso el cuerpo y entregó su vida para defender a la patria. Es un héroe”, afirmó. Y agregó: “Hoy nuestra prioridad es esclarecer quiénes fueron los autores materiales de este homicidio que tanto nos duele. No vamos a retroceder ni un paso en el Plan Bandera, no nos van a amedrentar y seguiremos trabajando coordinadamente con la provincia para devolver la seguridad a los rosarinos”.
Las pesquisas en marcha
En relación con el avance de la causa, el fiscal Merlo explicó que continúan las tareas investigativas para reconstruir la secuencia del ataque. “Estamos relevando cámaras de seguridad, tomando entrevistas testimoniales y realizando pericias balísticas para esclarecer lo ocurrido”, indicó.
Según detalló, los efectivos involucrados integraban un operativo de patrullaje del Plan Bandera cuando advirtieron la presencia de personas con una actitud sospechosa. “Al descender del vehículo para realizar tareas de identificación, recibieron inmediatamente impactos de arma de fuego”, explicó.
El fiscal también aclaró que los agentes estaban debidamente uniformados, aunque al momento del procedimiento llevaban camperas de abrigo. Asimismo, confirmó que el policía fallecido fue hallado sin su arma reglamentaria.
“Eso es lo que tenemos hasta el momento. Durante la mañana continuaron tomándose declaraciones testimoniales al resto del personal policial que estuvo presente en el lugar”, precisó.
Respecto de las personas detenidas, Merlo señaló que permanecen bajo arresto mientras se determina su eventual participación en el ataque.
“Por el momento tenemos dos personas en calidad de arresto. Debemos establecer si tienen vinculación o no con el hecho. Fueron aprehendidas cuando ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”, concluyó.