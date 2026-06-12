Cuatro años de prisión

Condenaron a un joven que vendía droga y acopiaba armas en Vera

Lautaro Daniel Barbona, de 22 años, reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado. En los allanamientos a su casa y la de su hermano le secuestraron cocaína, marihuana, dinero y tres armas de fuego.