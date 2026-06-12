Un joven de 22 años, identificado como Lautaro Daniel Barbona, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por liderar un punto de venta de drogas al menudeo en la ciudad de Vera.
Condenaron a un joven que vendía droga y acopiaba armas en Vera
Lautaro Daniel Barbona, de 22 años, reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado. En los allanamientos a su casa y la de su hermano le secuestraron cocaína, marihuana, dinero y tres armas de fuego.
La sentencia, dictada por el juez Martín Gauna Chapero en el marco de un juicio de procedimiento abreviado, incluyó además una multa económica y la condena por la tenencia ilegal de tres armas de fuego.
El caso estuvo a cargo del fiscal Sebastián Galleano, bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especial en Microtráfico de la Fiscalía General, una estructura clave dentro del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Búnker familiar
Según detalló el fiscal Galleano, la investigación demostró que Barbona utilizaba dos inmuebles de la calle Sáenz Peña al 1200 —su propia vivienda y la de su hermano, quien también permanece bajo investigación— para comercializar estupefacientes.
La modalidad delictiva combinaba el retiro de la sustancia en el lugar con el reparto a domicilio (delivery).
La caída del investigado se precipitó tras una serie de vigilancias encubiertas y dos allanamientos clave realizados en julio de 2025.
En los operativos, el personal policial secuestró: envoltorios con cocaína fraccionada y cogollos de marihuana, elementos de fraccionamiento (balanza de precisión, teléfonos y una moto), dinero en efectivo (pesos y dólares) y tres armas de fuego (una escopeta calibre 16, un revólver calibre .32, un revólver calibre .22 largo y municiones varias).
Causa cerrada
Ante la contundencia de las pruebas, Barbona optó por el juicio abreviado.
Con el aval de su abogado defensor, el joven reconoció expresamente su responsabilidad penal y aceptó la pena por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización.