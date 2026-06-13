El 13 de junio de 2024 fue la última vez que se vio a Loan Peña en la localidad correntina de Nueve de Julio. El niño había ido junto a su padre a almorzar a la casa de su abuela, en el paraje rural El Algarrobal. Lo que comenzó como un encuentro familiar terminó convirtiéndose en uno de los casos más conmocionantes del país y, dos años después, todavía persisten dudas sobre dónde está el pequeño.
A dos años de la desaparición de Loan Peña: qué se sabe del caso y cómo llega al juicio
En la localidad correntina de Nueve de Julio, el niño fue visto por última vez tras un almuerzo familiar y, mientras avanza la causa, aún no hay rastros sobre su paradero.
Mientras el paradero de Loan continúa siendo una incógnita, en los próximos días comenzará el juicio oral contra 17 personas acusadas en el expediente principal y en una causa paralela. Siete de ellas están imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, un delito que, según la investigación judicial, aún continúa debido a que la víctima sigue desaparecida.
La desaparición
Aquel 13 de junio, Loan llegó junto a su padre, José Peña, a la vivienda de su abuela Catalina para compartir un almuerzo familiar.
En el lugar también estaban presentes la ex funcionaria María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; Laudelina Peña, tía del niño; su pareja, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; Daniel “Fierrito” Ramírez; además de otros menores de edad, entre ellos primos de Loan.
Las imágenes registradas durante esa reunión familiar terminaron adquiriendo un fuerte valor simbólico para la familia y para gran parte de la sociedad, que desde entonces reclama respuestas sobre la desaparición del menor.
De acuerdo con el expediente judicial, luego del almuerzo algunos adultos habrían utilizado la excusa de ir al naranjal con los niños para alejar a Loan del cuidado de su padre. Los investigadores sostienen que el niño fue apartado de la esfera de custodia familiar en circunstancias que todavía forman parte del proceso judicial.
La hipótesis y los principales acusados
En el documento que da por concluida la investigación, los fiscales federales Mariano Enrique de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo detallaron una reconstrucción de los hechos basada en distintos elementos probatorios.
Según la acusación, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña habrían aprovechado el momento en que José Peña y Catalina conversaban junto al matrimonio conformado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava para llevar al niño al naranjal junto a otros menores.
La hipótesis central de la investigación sostiene que entre las 13:52 y las 14:25 ocurrió un episodio que derivó en la desaparición de Loan. A partir de allí, el menor habría sido retirado del lugar y ocultado, con sospechas de que para el traslado se utilizó una camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio Pérez-Caillava, vehículo en el que se encontraron rastros vinculados al niño.
Los siete principales acusados que serán juzgados por presunta sustracción y ocultamiento son María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.
La investigación remarca además que, tras rastrillajes realizados en más de 25 mil hectáreas, no se hallaron indicios que permitan sostener que Loan se perdió accidentalmente en el campo. Por el contrario, los investigadores consideran que se montó una escena para instalar esa hipótesis.
Contradicciones en la causa
Uno de los pocos rastros materiales encontrados durante la investigación fue el botín izquierdo que Loan llevaba puesto el día de su desaparición. La Justicia sostiene que ese elemento fue plantado en un lodazal y señala contradicciones respecto de quién lo encontró y cómo apareció.
En paralelo, otras diez personas serán juzgadas en una causa conexa por presuntos delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.
Entre los imputados figuran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Mientras avanza el proceso judicial, continúa vigente el Alerta Sofía para dar con el paradero de Loan. Además, el Gobierno nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil y actualizó la imagen del niño mediante inteligencia artificial para acompañar la búsqueda.
A dos años de la desaparición, la familia mantiene intacto el reclamo por respuestas. Sus padres, María Noguera y José Peña, expresaron que la ausencia del niño transformó por completo la vida cotidiana: aseguran que, desde entonces, “la casa está en silencio” sin su presencia.