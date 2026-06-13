Un hombre de 54 años falleció luego de un choque seguido de vuelco ocurrido mientras circulaba por la ruta provincial 26, en Córdoba. En el mismo siniestro, otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad.
Un muerto y tres heridos en un violento choque en la ruta 26 de Córdoba
El siniestro ocurrió entre Huinca Renancó y Villa Huidobro cuando un automóvil impactó contra un carro remolcado y terminó volcando sobre la calzada.
El hecho se registró en el tramo que une las localidades de Huinca Renancó y Villa Huidobro, cuando el automóvil en el que se desplazaba la víctima impactó contra un carro que era remolcado por una camioneta.
El choque y el vuelco en la ruta
De acuerdo con la información disponible, el conductor de un Renault Sandero colisionó de manera frontal con un carro que era trasladado por otro vehículo. A raíz del impacto, el automóvil terminó volcando sobre la calzada.
La violencia del siniestro generó un fuerte operativo de emergencia en la zona, con intervención de personal policial, bomberos y agentes de tránsito que trabajaron en el corte de la ruta y la asistencia a los involucrados.
Traslado y fallecimiento del conductor
El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia hacia un centro de salud en la ciudad de Río Cuarto. Sin embargo, durante el trayecto sufrió una descompensación y murió antes de llegar al hospital, según informaron fuentes locales.
La víctima era oriunda de Villa Huidobro, mientras que las causas del accidente continúan bajo investigación judicial.
Heridos y atención médica
En el vehículo también viajaban tres acompañantes, entre ellos dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital Provincial de Huinca Renancó. Allí permanecen internados bajo observación médica.
En el otro rodado involucrado viajaban una mujer de 40 años y un hombre de 57, quien iba al volante de la camioneta que remolcaba el carro.
Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas del siniestro vial.