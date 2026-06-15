Ciberdelito en Santa Fe

La Cámara revisa la orden que obliga a plataformas financieras a devolver casi $ 30 millones por una estafa virtual

El camarista Fabio Mudry escuchó los planteos de las empresas y de la fiscalía en torno a la medida que ordenó restituir fondos a dos víctimas santafesinas de una maniobra informática. Mientras tanto, la investigación penal avanzó con tres detenciones en Buenos Aires y mantiene otros tres pedidos de captura.