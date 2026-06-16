Ministerio de Seguridad

Provincia exhibió el avance de operativos contra el microtráfico en barrios de Santa Fe

Autoridades del Ministerio de Seguridad presentaron los resultados de tres allanamientos realizados por la PDI en el barrio donde ocurrieron dos homicidios durante el fin de semana. Hubo cuatro detenidos, más de 300 dosis de cocaína secuestradas y un fuerte mensaje sobre la relación entre narcotráfico y violencia urbana.