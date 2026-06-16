A pocas horas de un fin de semana marcado por dos homicidios en barrio San Lorenzo, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe presentaron el martes los resultados de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en ese sector de la ciudad, en el marco de causas por microtráfico.
Provincia exhibió el avance de operativos contra el microtráfico en barrios de Santa Fe
Autoridades del Ministerio de Seguridad presentaron los resultados de tres allanamientos realizados por la PDI en el barrio donde ocurrieron dos homicidios durante el fin de semana. Hubo cuatro detenidos, más de 300 dosis de cocaína secuestradas y un fuerte mensaje sobre la relación entre narcotráfico y violencia urbana.
La conferencia de prensa estuvo encabezada por el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; y el jefe de la Región Santa Fe de la PDI, comisario inspector Leonardo Paulón.
El mensaje oficial fue claro: sostener que la persecución del microtráfico constituye una herramienta central para reducir los niveles de violencia en los barrios más complejos de la capital provincial.
Los procedimientos se desarrollaron en barrio San Lorenzo, uno de los sectores incluidos dentro de las zonas priorizadas por el plan de seguridad impulsado por la gestión provincial. Como resultado de los operativos se concretaron tres allanamientos, cuatro detenciones y el secuestro de más de 300 dosis de cocaína fraccionadas y listas para su comercialización.
Además, los investigadores incautaron teléfonos celulares y una suma superior al millón de pesos en efectivo, elementos que ahora serán sometidos a distintas pericias para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.
"Seguimos avanzando en la lucha contra el narcotráfico en esta expresión particular que representa el microtráfico, la venta al menudeo de estupefacientes entre quien provee y quien consume", sostuvo Galfrascoli al presentar los resultados de los procedimientos.
En barrio San Lorenzo
La exposición de las autoridades estuvo atravesada por los recientes hechos de sangre ocurridos en barrio San Lorenzo, donde durante el último fin de semana se registraron dos homicidios que volvieron a colocar a la zona en el centro de la preocupación pública.
Consultado sobre una posible vinculación entre esos crímenes y la actividad narco, Galfrascoli evitó adelantar conclusiones, aunque remarcó que la experiencia investigativa demuestra una relación frecuente entre ambos fenómenos.
"La violencia altamente lesiva encuentra muchas veces una ligazón directa con el microtráfico y con la comercialización de estupefacientes", afirmó.
En la misma línea, Sebastián Montenotte señaló que la presencia de episodios violentos constituye uno de los principales criterios para priorizar investigaciones vinculadas a la venta de drogas.
"No es casualidad que en el barrio donde ocurrieron los homicidios se estuvieran desarrollando investigaciones de este tipo desde hace algún tiempo y que hayan derivado en los allanamientos concretados en los últimos días", explicó.
No obstante, ambos funcionarios aclararon que hasta el momento no existen elementos suficientes para establecer una relación directa entre los asesinatos y los procedimientos realizados.
Cocaína, el principal secuestro
Uno de los aspectos que llamó la atención durante la conferencia fue el reconocimiento por parte de la PDI de un incremento en los secuestros de cocaína durante los últimos procedimientos realizados en la ciudad.
Paulón detalló que, si bien continúan detectándose cargamentos y dosis de marihuana, la mayor parte de los operativos recientes arrojan resultados vinculados a cocaína ya fraccionada para la venta.
"En los últimos allanamientos vemos una presencia mucho más marcada de cocaína acondicionada y lista para comercialización", señaló.
Durante los procedimientos realizados en San Lorenzo, los investigadores encontraron parte de la droga oculta en distintos objetos del inmueble, incluso dentro de peluches, una modalidad utilizada habitualmente para intentar dificultar la tarea de detección durante las requisas.
El aporte de los vecinos
Las autoridades también destacaron la importancia de las denuncias realizadas por los propios habitantes de los barrios.
Según indicaron, gran parte de las investigaciones se inician a partir de llamados recibidos a través de la Central de Emergencias 911, mecanismo que permite preservar la identidad de quienes aportan información.
Montenotte sostuvo que en los últimos meses mantuvo reuniones con vecinos de San Lorenzo, Chalet y Arenales, sectores donde la problemática del narcomenudeo aparece entre las principales preocupaciones.
En ese sentido, insistió en la necesidad de continuar aportando datos para fortalecer las investigaciones judiciales.
Robo en country El Paso
Durante la conferencia también se confirmó que la Policía de Investigaciones inició una serie de allanamientos vinculados al resonante robo ocurrido recientemente en el country El Paso.
Galfrascoli informó que se realizaron siete procedimientos simultáneos en distintos puntos del área metropolitana santafesina bajo directivas del fiscal Manuel Cecchini.
Los operativos comenzaron durante la madrugada del martes y al momento de la conferencia todavía se encontraban en pleno desarrollo, razón por la cual las autoridades evitaron brindar detalles sobre los resultados obtenidos.
No obstante, indicaron que la investigación avanzó a partir del análisis de información criminal y de evidencia recolectada desde las primeras horas posteriores al hecho.
También señalaron que una de las hipótesis de trabajo contempla el estudio de sectores vulnerables en los esquemas de vigilancia privada, conocidos habitualmente como "puntos ciegos", aunque remarcaron que será la investigación judicial la que determine el grado de relevancia de esos elementos.
Una política sostenida
Más allá de los resultados puntuales de los procedimientos, la conferencia tuvo un fuerte contenido político e institucional. Los funcionarios insistieron en presentar la desfederalización de la persecución del microtráfico como una de las principales herramientas adoptadas por la provincia para combatir estructuras vinculadas al narcomenudeo.
En ese marco, destacaron que la reducción de los homicidios registrada durante los últimos meses en la ciudad encuentra parte de su explicación en las intervenciones realizadas sobre puntos de venta de drogas y actores vinculados a ese mercado ilegal.
Mientras tanto, las investigaciones continúan tanto sobre los homicidios ocurridos en San Lorenzo como sobre los puntos de comercialización de estupefacientes detectados en la zona, dos fenómenos que para las autoridades forman parte de una misma problemática de seguridad pública.