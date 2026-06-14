Un hombre de 43 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.
Secuestran más de 80 dosis de cocaína y detienen a un narco barrial
La Policía de Investigaciones irrumpió en una vivienda de Juan Díaz de Solís al 1100 y detuvo a un hombre de 43 años. Durante el procedimiento fueron secuestradas dosis de cocaína listas para la venta, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
El procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en Juan Díaz de Solís al 1100 y fue ejecutado por efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo directivas del fiscal Arturo Haidar.
La medida judicial fue el resultado de una pesquisa que se venía desarrollando desde hacía varias semanas y que apuntaba a esclarecer posibles actividades vinculadas con la venta de drogas en ese sector de la capital provincial.
"Ravioles" preparados para vender
Al ingresar al domicilio, los investigadores encontraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, secuestraron 83 envoltorios que contenían cocaína fraccionada y preparada para su comercialización, además de un envoltorio de nylon negro con 10,9 gramos adicionales de la misma sustancia.
Durante la requisa también fueron hallados dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares, una balanza digital utilizada presuntamente para el pesaje de la droga, papeles satinados empleados habitualmente para el fraccionamiento de estupefacientes y un plato con vestigios de cocaína.
Como resultado del operativo, el principal investigado fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de la actividad ilícita que se le atribuye.
Narcomenudeo
La investigación forma parte de las acciones impulsadas por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), creada para abordar delitos vinculados con la venta minorista de drogas en el territorio santafesino.
Desde el ámbito judicial destacaron que la causa se encuentra comprendida dentro de los objetivos priorizados de la Política de Persecución Penal, estrategia que busca concentrar recursos investigativos en fenómenos delictivos que generan un impacto directo en la seguridad cotidiana de los barrios.
Ahora, los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias mientras la fiscalía evalúa nuevas medidas destinadas a profundizar la investigación y establecer posibles conexiones con otros puntos de venta de estupefacientes de la ciudad.