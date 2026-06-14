Microtráfico en Santa Fe

Secuestran más de 80 dosis de cocaína y detienen a un narco barrial

La Policía de Investigaciones irrumpió en una vivienda de Juan Díaz de Solís al 1100 y detuvo a un hombre de 43 años. Durante el procedimiento fueron secuestradas dosis de cocaína listas para la venta, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.