Microtráfico en Santa Fe

Cuatro detenidos y más de 300 dosis de cocaína tras allanamientos en barrio San Lorenzo

La PDI realizó allanamientos simultáneos en tres viviendas de la capital provincial y logró desarticular presuntos puntos de venta de drogas. Además de la cocaína fraccionada, fueron secuestrados teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el acondicionamiento de estupefacientes.