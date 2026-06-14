Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes culminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados a la actividad delictiva, durante una serie de allanamientos realizados en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.
Cuatro detenidos y más de 300 dosis de cocaína tras allanamientos en barrio San Lorenzo
La PDI realizó allanamientos simultáneos en tres viviendas de la capital provincial y logró desarticular presuntos puntos de venta de drogas. Además de la cocaína fraccionada, fueron secuestrados teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el acondicionamiento de estupefacientes.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico (UFEMI), a cargo del fiscal Arturo Haidar.
"Kioscos" de drogas
Las medidas judiciales fueron autorizadas por el juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 1, Sebastián Szeifert, luego de una investigación que apuntaba a determinar la existencia de puntos de venta de drogas al menudeo en ese sector de la capital provincial.
Para la ejecución de los operativos, los investigadores contaron con el apoyo de grupos tácticos de la Policía de Acción Táctica (PAT), efectivos de las Unidades Regionales I, V y XI y personal de la Sección Canes de la propia PDI.
Los allanamientos se concretaron en tres domicilios del barrio San Lorenzo y permitieron reunir una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.
De acuerdo con la información oficial, los agentes secuestraron aproximadamente 96,5 gramos de cocaína distribuidos en 334 envoltorios preparados para su comercialización. También incautaron tres balanzas digitales utilizadas presuntamente para el pesaje y fraccionamiento de la sustancia, además de materiales empleados para el acondicionamiento de las dosis.
Durante los procedimientos también fueron hallados $1.096.080 en efectivo, veintitrés teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y documentación que ahora será sometida a análisis por parte de los investigadores.
Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que el secuestro de los dispositivos de comunicación y de los sistemas de monitoreo podría aportar información relevante para reconstruir la dinámica de funcionamiento de los puntos de venta investigados y determinar posibles conexiones con otras personas.
Los detenidos
Como resultado de las medidas, quedaron detenidos una mujer de 52 años, otra de 44, un hombre de 34 y otro de 32 años, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La causa se inscribe dentro de las investigaciones priorizadas por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, creada para intervenir en delitos vinculados con la venta minorista de drogas y enmarcada en los lineamientos establecidos por la Política de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias y análisis que permitirán profundizar la investigación y establecer el alcance de la actividad que se atribuye a los detenidos.