Un adolescente de 16 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el distrito costero de Alto Verde, en el marco de una investigación por un hecho calificado provisoriamente como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.
En Alto Verde: apresan a un adolescente investigado por una tentativa de homicidio
El joven, de 16 años, fue aprehendido durante un allanamiento ordenado por la Justicia de Menores. La causa busca esclarecer un ataque cometido con arma de fuego y continúa bajo la conducción de la fiscal Ana Laura Gioria.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 24ª y de la Sexta Zona de Inspección, con apoyo operativo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), bajo directivas emanadas de la Fiscalía de Menores que encabeza la fiscal Ana Laura Gioria.
La medida judicial había sido autorizada por la Oficina de Gestión Judicial a partir de un requerimiento formulado por la representante del Ministerio Público de la Acusación, en el contexto de una causa que busca esclarecer un episodio violento ocurrido recientemente en esa jurisdicción.
Oculto en una vivienda
Durante el operativo, los uniformados irrumpieron en una vivienda vinculada a la investigación con el objetivo principal de localizar al sospechoso y secuestrar el arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho bajo pesquisa.
Como resultado de la diligencia, los efectivos lograron detener al joven de 16 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores por su presunta vinculación con la tentativa de homicidio que se investiga.
No obstante, la búsqueda del arma arrojó resultado negativo. Fuentes policiales indicaron que el elemento requerido por la investigación no fue hallado durante la requisa efectuada en el inmueble.
Dinero y marihuana
Más allá de ello, el procedimiento derivó en otros hallazgos que motivaron actuaciones complementarias. En el lugar los agentes encontraron dinero en efectivo y una cantidad no precisada de marihuana, por lo que se dio inmediata intervención al personal especializado para la realización de las diligencias correspondientes y la determinación del encuadre legal de dichos elementos.
Mientras tanto, la investigación principal continúa avanzando bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que procura reconstruir las circunstancias del ataque, establecer la participación del adolescente detenido y determinar el destino del arma presuntamente utilizada en el episodio.
Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que las actuaciones permanecen en etapa investigativa y que no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días, en función de los elementos de prueba que continúan incorporándose al expediente.