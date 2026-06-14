La jornada comenzó de la peor manera para José, propietario de una panadería ubicada en pleno centro de San José del Rincón. Cuando llegó al local para iniciar la actividad comercial, se encontró con una escena desoladora: la vidriera principal había sido destrozada y en el interior faltaba una importante cantidad de mercadería.
Robo y destrozos en una panadería de San José del Rincón
Ocurrió en la panadería "La herencia", ubicada en pleno centro de Rincón. El delincuente actuó durante la madrugada, ingresó tras destruir el frente vidriado del comercio y escapó con una importante cantidad de mercadería. El dueño aseguró que el mayor perjuicio económico no fue lo robado sino los costosos daños ocasionados al local.
El hecho ocurrió en la panadería "La Herencia", ubicada sobre calle Castañeda al 1400, a escasa distancia de la plaza principal y de la iglesia de la ciudad costera.
Según relató el comerciante a El Litoral, el descubrimiento se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando ingresó al negocio para descargar los productos destinados a la venta del día.
"Nos encontramos con la vidriera del frente toda rota. Después empezamos a revisar las cámaras y vimos toda la secuencia", explicó.
Robo de mercadería
Las imágenes de seguridad revelaron que el autor del robo actuó solo. Tras romper el vidrio de ingreso, accedió al salón comercial y comenzó a cargar distintos productos alimenticios que encontró a su alcance. Lejos de buscar dinero o elementos de valor económico inmediato, el delincuente se concentró casi exclusivamente en la mercadería.
"Se llevó bandejas de facturas, pasta frola, bombones, chocolatadas, café y distintos productos que estaban listos para la venta", detalló José.
De acuerdo con su reconstrucción de los hechos, el ladrón utilizó dos bolsas negras de tamaño mediano para trasladar el botín. Incluso tomó un rollo de bolsas que se encontraba dentro del local para facilitar la carga de los alimentos sustraídos.
Un dato llamativo es que el intruso abrió la caja registradora, pero decidió no llevarse el dinero que había en su interior. "Había algunos cambios, pero no se los llevó. Fue directamente por la mercadería", comentó el comerciante.
Perjuicio económico
Aunque la cantidad de productos robados fue considerable —unas quince bandejas surtidas entre facturas, pastafrolas y otras especialidades de elaboración propia—, el mayor perjuicio económico provino de los daños ocasionados al inmueble.
"Lo más complicado fue el vidrio. Rompió la puerta de vidrio blindado y también una de las placas laterales. Ahí está el gasto más importante", explicó.
La rotura obligó a realizar reparaciones de urgencia para poder continuar con la actividad comercial. Afortunadamente, el propietario logró contactar a un vidriero de la ciudad de Santa Fe que acudió rápidamente al lugar y ejecutó los trabajos necesarios para restablecer la seguridad del local.
"Tuvimos suerte. Vino enseguida y hasta me permitió pagarle en cuotas. La verdad es que recibimos mucho apoyo de la gente", destacó.
Seguidilla de robos
Las cámaras de seguridad y los aportes de vecinos permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por el sospechoso durante la madrugada. Según explicó José, antes de ingresar a la panadería el mismo individuo habría protagonizado otros episodios delictivos en la zona.
"Nos fueron acercando imágenes y datos. Cerca de las cuatro de la mañana habría entrado a una vivienda y abrió un auto para llevarse un cargador de celular. Después, alrededor de las seis y media, vino para la panadería", relató.
La cercanía temporal entre ambos episodios alimenta la sospecha de que se trató de una misma persona recorriendo distintos sectores de la ciudad en busca de oportunidades para cometer robos.
El comerciante señaló además que suele arribar al negocio alrededor de las 6.40 para recibir la mercadería diaria, por lo que el hecho ocurrió apenas minutos antes de su llegada. "Capaz que si llegábamos un poco antes nos lo encontrábamos. Por suerte no pasó porque no sabemos cómo podría haber terminado", reflexionó.
Cada vez peor
Más allá del perjuicio sufrido, José aprovechó la ocasión para expresar su preocupación por el aumento de hechos de inseguridad que, según afirma, vienen registrándose en San José del Rincón. "Acá nos conocemos todos y últimamente se ve gente que no es de la zona. Hay muchos robos y la situación cada vez está peor", sostuvo.
Finalmente, cuestionó la respuesta de las autoridades locales frente a la problemática y reclamó mayores medidas de prevención para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Mientras tanto, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y otros registros aportados por vecinos podrían resultar claves para identificar al responsable y avanzar en la investigación del caso.