Inseguridad en Santa Fe

Robo y destrozos en una panadería de San José del Rincón

Ocurrió en la panadería "La herencia", ubicada en pleno centro de Rincón. El delincuente actuó durante la madrugada, ingresó tras destruir el frente vidriado del comercio y escapó con una importante cantidad de mercadería. El dueño aseguró que el mayor perjuicio económico no fue lo robado sino los costosos daños ocasionados al local.