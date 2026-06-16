Santa Fe

Tras dos homicidios, crece la preocupación por la inseguridad en barrio San Lorenzo

Tras las muertes de Federico Acosta y Emiliano Román, la presidenta vecinal Gisela Galiano advirtió sobre un incremento de la violencia y denunció una disminución de los controles preventivos. Los vecinos exigen mayor presencia policial y respuestas concretas para frenar los hechos delictivos.