En una resolución que modifica sustancialmente el escenario procesal de la causa por el doble homicidio ocurrido en el río Coronda en diciembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones dispuso la libertad de los dos puesteros imputados.
Libertad para los puesteros investigados por el doble homicidio en el río Coronda
La Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva y abonó a la teoría defensiva, que puso en duda la acusación fiscal y propuso que existió un tiroteo entre los imputados y las víctimas.
La resolución lleva la firma del juez Roberto Prieu Mántaras, quien abonó a la teoría del defensor José Ignacio Mohamad y ordenó que Miguel Ángel Peverelli y Julián Silva fueran puestos en libertad.
Los puesteros habían sido imputados por el fiscal Carlos Lacuadra como coautores del doble "homicidio calificado por haber sido cometido con armas de fuego" que tuvo como víctimas a José Oscar y Félix Martín Cabrera. Los primos fueron hallados sin vida en una embarcación a la deriva, en las aguas del río Coronda.
La Alzada planteó serias dudas sobre la mecánica de los hechos ocurridos la noche del 30 de diciembre de 2025 en la zona de islas, en inmediaciones del arroyo La Blanca. Mientras que la fiscalía sostiene la hipótesis de una emboscada letal, para el juez las evidencias permiten considerar la posibilidad de un "enfrentamiento mutuo" iniciado por una agresión previa de las víctimas.
Bajo esta nueva óptica, el hecho podría encuadrarse en un "exceso intensivo en la legítima defensa". Según explicó Mohamad, esto implica que, si bien los puesteros pudieron haber disparado más de lo necesario para repeler el ataque, su accionar se inició dentro de los límites de la protección de su vida y su propiedad ante un acto de cuatrerismo.
Tras la nueva resolución judicial, Peverelli y Silva transitarán el resto del proceso fuera de los muros de la unidad penitenciaria de Coronda, donde permanecían alojados desde enero.
"Agresión previa y mutua"
Uno de los pilares que sostuvo la resolución del camarista fue la evidencia física hallada en la canoa donde fueron encontrados los cuerpos de los primos Cabrera. En dicha embarcación no solo se hallaron cortes de un animal vacuno faenado, sino también una carabina con un cartucho en la recámara, la cual conforme a las pericias, había sido disparada.
Este detalle resulta fundamental, ya que se comprobó que el animal no fue sacrificado con armas de fuego, sino con un arma blanca o medio mecánico, lo que reforzaría la teoría de que la carabina podría haber sido utilizada contra los puesteros.
Además, los resultados del examen de dermotest arrojaron que una de las víctimas tenía rastros de pólvora en sus manos, mientras que el resultado de la otra fue "no concluyente".
Para la Cámara, estas circunstancias impiden descartar la versión de la defensa sobre una agresión armada por parte de los Cabrera cuando fueron sorprendidos en pleno acto de abigeato. "No se puede descartar la teoría de una agresión previa y mutua entre las partes", sostuvo Mohamad al referirse a la resolución judicial.
Libertad con restricciones
Al momento de otorgar la libertad, el magistrado valoró que el riesgo de fuga puede ser mitigado con medidas menos gravosas, teniendo en cuenta que ambos imputados son trabajadores rurales con familia y que, tras el hecho, permanecieron en su lugar de trabajo hasta su detención.
Como parte del acuerdo, se les impuso la constitución de una fianza real y la designación de guardadores. Asimismo, el tribunal fijó reglas de conducta estrictas: Peverelli y Silva tienen la prohibición absoluta de portar armas de fuego y de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos de la causa.
Una medida particular dictada por el camarista es la restricción territorial que les prohíbe permanecer en la zona de islas durante horas de la noche, aunque se les concedió autorización para continuar con sus tareas laborales durante el día, debiendo informar a la policía el lugar exacto de su estancia.
De esta manera, el proceso continúa abierto, pero con un cambio de enfoque.