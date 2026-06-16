En Santa Fe

Narcomenudeo, doble crimen y robo: la imputaron por sacarle el celular a una muerta

Una fotografía registró el momento en el que retiraban el teléfono de la riñonera que tenía puesta Natalí Daldeo, quien acababa de ser asesinada junto a un hombre el 11 de febrero del año pasado en barrio Barranquitas.