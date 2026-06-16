En febrero del año pasado, un doble crimen con sello narco sacudió al barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. Joan Domoni y Natalí Daldeo, dedicada a vender estupefacientes, fueron acribillados en el patio de una vivienda. Momentos después, dos mujeres ingresaron a la escena, no para brindar auxilio, sino con el objetivo de apoderarse de las pertenencias de la mujer asesinada.
Narcomenudeo, doble crimen y robo: la imputaron por sacarle el celular a una muerta
Una fotografía registró el momento en el que retiraban el teléfono de la riñonera que tenía puesta Natalí Daldeo, quien acababa de ser asesinada junto a un hombre el 11 de febrero del año pasado en barrio Barranquitas.
Este martes, la fiscalía imputó a Mia Nahiara Vásquez como una de esas mujeres, y señaló que su cómplice fue Milagro Díaz, detenida en el marco de otra investigación. Según el fiscal Gonzalo Iglesias, ambas le sustrajeron a Daldeo todos los elementos que tenía en su riñonera, incluyendo su teléfono celular, alterando de forma deliberada la escena del doble homicidio.
Así, hicieron desaparecer una prueba que podría haber sido vital para la investigación del ataque inicial.
Vásquez fue detenida el 22 de mayo pasado durante un allanamiento por narcomenudeo. En la audiencia realizada ante el juez penal Nicolás Falkenberg, el fiscal le atribuyó a la joven los delitos de “encubrimiento agravado”, “hurto calamitoso” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Tras el consentimiento del defensor particular Raúl Sartori, el magistrado dispuso que la mujer quedara en prisión preventiva.
Por una foto
La evidencia que vincula a Vásquez con el robo a la víctima del doble crimen radica en una fotografía, y su posterior análisis. La misma retrató el lugar del crimen momentos después de los disparos y muestra una mano, adornada con pulseras, vaciando la riñonera de la Daldeo.
Gendarmería Nacional realizó un informe técnico y, tras un cotejo con las redes sociales de la imputada, concluyó que las pulseras y rasgos de esa mano coinciden plenamente con las de la imputada.
Además del registro fotográfico, la fiscalía cuenta con audios enviados por la coautora del robo a los familiares de Daldeo. En dichos mensajes, Díaz admite haber estado en el "kiosco" donde ocurrió la ejecución y manifiesta su arrepentimiento por haber llevado a la víctima a ese sitio.
El MPA también cuenta con el informe del GPS de la tobillera electrónica que Díaz portaba por una causa del fuero federal, que confirmó que quebrantó su arresto domiciliario cuando ocurrió el doble crimen, lo que la ubicaría en la escena del hecho junto a Vásquez.
Venta de cocaína
El segundo hecho atribuido a Vásquez se desprende de una minuciosa investigación de casi un año realizada en la zona de Barranquitas. Gendarmería confeccionó 16 informes que detallan maniobras de "pasamanos" y venta de sustancias prohibidas.
En estas tareas de campo se utilizaron drones para registrar filmaciones aéreas que captaron a la imputada realizando actividades compatibles con el narcomenudeo, incluso minutos antes de que se ejecutara el allanamiento para su detención.
Durante el procedimiento realizado en mayo de este año, le secuestraron a la joven seis envoltorios de cocaína fraccionada, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y anotaciones con nombres y montos de transferencias que evidenciaban el comercio ilegal.
Al momento de decidir sobre la cautelar, el juez Falkenberg consideró que el riesgo de fuga es elevado, lo que sumado al consentimiento defensivo de la cautelar, fundamentó la imposición de la prisión preventiva sin plazos.