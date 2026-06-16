En Buenos Aires

Un policía fue asesinado en un operativo contra el narcotráfico en Florencio Varela

El sargento Facundo Giménez murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un allanamiento realizado en el barrio Pico de Oro. Los investigadores detuvieron a tres sospechosos y buscan determinar cuál de ellos efectuó el disparo fatal.