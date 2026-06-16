Un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue asesinado este martes durante un operativo contra el narcotráfico en la localidad bonaerense de Florencio Varela. La víctima fue identificada como el sargento Facundo Giménez, quien recibió un disparo en la cabeza mientras participaba de un allanamiento en el barrio Pico de Oro.
Un policía fue asesinado en un operativo contra el narcotráfico en Florencio Varela
El sargento Facundo Giménez murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un allanamiento realizado en el barrio Pico de Oro. Los investigadores detuvieron a tres sospechosos y buscan determinar cuál de ellos efectuó el disparo fatal.
Por el hecho fueron detenidas tres personas, entre ellas un adolescente de 15 años, mientras la Justicia avanza con la investigación para reconstruir la mecánica del ataque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Un allanamiento que terminó con un policía muerto
El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Del operativo participaban efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) pertenecientes a las comisarías Primera, Quinta y Sexta de Florencio Varela.
De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, los policías ingresaron al sector donde debía concretarse el allanamiento cuando fueron sorprendidos por disparos efectuados por personas que se encontraban en el lugar.
En medio de la intervención, Giménez corría por un descampado cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. Sus compañeros lo asistieron de inmediato y lo trasladaron de urgencia a un centro de salud de la zona, donde los médicos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.
Tras el ataque, el operativo continuó y permitió la detención de tres sospechosos identificados como Lucas Ezequiel S., de 26 años; Ricardo Alejandro G., de 28; y un adolescente de 15 años, identificado oficialmente por sus iniciales, tal como establece la legislación vigente para menores de edad.
Los investigadores trabajan para determinar cuál de los detenidos efectuó el disparo que provocó la muerte del efectivo y cuál fue el grado de participación de cada uno durante el enfrentamiento armado. La causa quedó bajo intervención de la Justicia bonaerense, que también ordenó las pericias balísticas y los análisis correspondientes sobre las armas secuestradas durante el procedimiento.
El operativo formaba parte de una investigación orientada a desarticular una presunta organización vinculada al narcomenudeo que operaría en esa zona del distrito, una problemática que en los últimos años motivó numerosos procedimientos policiales y judiciales en Florencio Varela.
Investigación en marcha
El asesinato de Giménez volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad durante los procedimientos vinculados al narcotráfico, especialmente en barrios donde operan organizaciones delictivas con acceso a armas de fuego.
Mientras continúan las actuaciones judiciales, los peritos analizan la escena del crimen, realizan relevamientos balísticos y toman declaración a los efectivos que participaron del allanamiento para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
El crimen del sargento ocurrió pocos días después del asesinato del subinspector de la Policía Federal Rodolfo Manfredi, quien murió durante una emboscada mientras participaba de un procedimiento en el barrio Villa Banana, en la ciudad de Rosario.
Ambos episodios, ocurridos en contextos vinculados a investigaciones contra organizaciones criminales, reflejan la complejidad de las intervenciones destinadas a combatir el narcotráfico y otros delitos de alta peligrosidad.
En Florencio Varela, las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar cómo se produjo el enfrentamiento y si participaron más personas además de los tres detenidos. Tampoco se descarta la realización de nuevos allanamientos o medidas de prueba en las próximas horas.
Hasta el momento, la principal línea investigativa sostiene que el disparo que terminó con la vida de Giménez fue efectuado durante la reacción de los sospechosos al advertir el ingreso de los efectivos al lugar donde se desarrollaba el procedimiento judicial.
La investigación permanece abierta y se espera que el avance de las pericias permita esclarecer las circunstancias del ataque, identificar al autor material del disparo y definir la situación procesal de los detenidos.