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Sunchales: investigaban amenazas y desbarataron un punto de venta de drogas

Se realizaron cinco allanamientos simultáneos. Hay dos detenidos por narcotráfico y otros tres hombres imputados en la causa. Secuestraron armas, dinero y casi 200 gramos de cocaína.

Dos personas fueron arrestadas. Foto: El LitoralDos personas fueron arrestadas. Foto: El Litoral
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Lo que comenzó como una investigación por peleas vecinales y amenazas calificadas derivó en un importante golpe al microtráfico en la ciudad de Sunchales (departamento santafesino Castellanos).

Tras cinco allanamientos simultáneos, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos personas y secuestró dosis de cocaína listas para la venta, armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo.

La causa, que tramita bajo las directivas del fiscal Juan Manuel Puig, se inició originalmente por los delitos de "lesiones leves dolosas y amenazas calificadas".

Sin embargo, el trabajo de campo de la División Microtráfico del Distrito Sunchales —que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, denuncias y entrevistas— permitió establecer que los sospechosos también regenteaban bocas de expendio de drogas.

Algunos de los elementos incautados durante los allanamientos. Foto: El LitoralAlgunos de los elementos incautados durante los allanamientos. Foto: El Litoral

Despliegue

Con las órdenes de la Justicia, se coordinó un fuerte operativo cerrojo en cinco viviendas sunchalenses.

Debido a la peligrosidad de la banda, el personal local contó con el apoyo de las Divisiones Operativas de Rafaela y San Cristóbal, además de los Grupos de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales XIII y XV.

En los domicilios, los pesquisas incautaron 196,4 gramos de cocaína (ya fraccionados en varios envoltorios), una balanza digital de precisión, dos revólveres de distintos calibres con sus respectivas municiones, y 204.000 de pesos en efectivo.

También se retuvo una motocicleta, un casco, prendas de vestir y teléfonos celulares que serán peritados.

Personal del Grupo de Operaciones Tácticas colaboró con las irrupciones. Foto: El LitoralPersonal del Grupo de Operaciones Tácticas colaboró con las irrupciones. Foto: El Litoral

Arrestados

El operativo arrojó un total de cinco personas que quedaron a disposición de la Justicia con diferentes grados de responsabilidad:

• Detenidos por narcotráfico: dos hombres identificados como C. M. G. (37 años) y J. R. Q. (41). Se los acusa formalmente de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y "tenencia indebida de arma de fuego".

• Imputado por consumo/posesión: un joven de 26 años, N. R., fue notificado en la causa por "tenencia simple".

• Imputados por la causa original: en tanto, D. E. C. (31) y O. G. C. (37) fueron notificados por los delitos de lesiones y amenazas que dieron origen a toda la investigación.

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