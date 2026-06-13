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Golpe al narcomenudeo en Reconquista: cuatro personas presas y droga secuestrada

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló tres búnkers de venta de narcóticos. Secuestraron casi un millón de pesos en efectivo, dosis de cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento.

Las personas arrestadas serán imputadas en las próximas horas. Foto: EL LitoralLas personas arrestadas serán imputadas en las próximas horas. Foto: EL Litoral
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Cuatro personas resultaron detenidas en las últimas horas tras un fuerte operativo contra el microtráfico liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el norte de la provincia de Santa Fe. Los procedimientos, que incluyeron tres allanamientos simultáneos, se concentraron en el barrio La Cortada de la ciudad de Reconquista (departamento santafesino General Obligado).

La investigación estuvo a cargo de la División de Microtráfico Región IV de la PDI, bajo las directivas del fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El caso se enmarca dentro de los objetivos prioritarios del Plan de Persecución Penal de la provincia.

Con las pruebas recolectadas, el juez de Primera Instancia en lo Penal, Gonzalo Basualdo, liberó las órdenes de irrupción para las tres viviendas señaladas como presuntos puntos de venta de sustancias al menudeo.

Parte de los elementos incautados durante el operativo. Foto: El LitoralParte de los elementos incautados durante el operativo. Foto: El Litoral

Saldo del operativo

Al ingresar a los domicilios, las fuerzas de seguridad lograron desarticular la actividad ilegal y secuestraron numerosos elementos probatorios.

Las irrupciones estuvieron a cargo de equipos del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional IX.

El detalle de lo incautado por la PDI incluye: 96 envoltorios de nylon que contenían un total de 59,3 gramos de cocaína; 13,8 gramos de marihuana fraccionada y una planta de cannabis; dinero en efectivo por 942.850 pesos, presuntamente provenientes de la comercialización.

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También secuestraron tres cartuchos de arma de fuego calibre .22 largo; elementos de fraccionamiento (una balanza de precisión, recortes de nylon y un vidrio con vestigios de droga); 15 teléfonos celulares, dos netbooks y un chip de telefonía móvil, entre otros elementos que serán peritados.

Las irrupciones fueron realizadas por el Grupo de Operaciones Tácticas. Foto: El LitoralLas irrupciones fueron realizadas por el Grupo de Operaciones Tácticas. Foto: El Litoral

Detenidos

Como resultado del despliegue policial, cuatro personas identificadas por sus iniciales como I. B. R., D. J. J. F., E. L. B. y N. B. P. fueron arrestadas en el lugar.

Todas quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia, imputadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737).

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