“Debería haberte quebrado el cuello”. El amenazante mensaje de texto fue aportado por la víctima cuando denunció formalmente a su expareja por haberla golpeado en su casa de Esperanza. El hombre fue imputado y recuperó la libertad con una medida de distancia y la prohibición de ingresar a la ciudad.
Esperanza: imputado por golpear y amenazar de muerte a su expareja fue “expulsado” de la ciudad
Recuperó su libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, debió mudarse y tendrá prohibido ingresar a la cabecera del departamento Las Colonias.
La fiscal Natalia Giordano atribuyó a Regino Eliseo R., de 41 años, la autoría de los delitos de “amenazas simples” y “lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
El juez penal José Luis García Troiano no ordenó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, sino que impuso una serie de medidas cautelares al imputado, en línea con lo propuesto por la defensora pública Betina Dongo.
La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) gira en torno a los hechos que habrían ocurrido el pasado 2 de junio en la vivienda que Regino R. y su pareja compartían sobre la calle Colón al 1800.
Según la fiscalía, el imputado no solo ejerció violencia física directa contra la mujer, sino que además desplegó una serie de intimidaciones psicológicas que continuaron incluso después del ataque inicial.
Golpes y un mensaje amenazante
De acuerdo con la exposición de la fiscal Giordano, el violento incidente comenzó en horas de la mañana del 2 de junio, cuando el hombre inició una discusión con su pareja.
En medio de la disputa, el agresor “comenzó a tomarla del cuello y arremeter golpes contra la misma”, lo que provocó que la mujer resultara con múltiples heridas, entre ellas “contusiones en el maxilar superior izquierdo y un hematoma en la pierna derecha”, según consta en los informes médicos.
Sin embargo, la gravedad del caso se acentuó con la conducta posterior del imputado. Según se detalló, Regino R. le envió mensajes de texto a la víctima con un tono de amenaza, expresando textualmente: “Debería haberte quebrado el cuello”.
Para el MPA, estas conductas se inscribieron en un “evidente contexto de violencia de género”, dentro de una relación signada por los celos, las recriminaciones ofensivas y las agresiones que afectaron profundamente la libertad y la dignidad de la denunciante.
“Expulsión” y prohibición de ingreso
Ante el riesgo que representaba la cercanía entre el agresor y la víctima, el juez García Troiano impuso medidas alternativas a la prisión preventiva con un fuerte componente de restricción geográfica.
Entre las principales condiciones para que el imputado mantenga su libertad se encuentra la fijación de un nuevo domicilio en la localidad de Saladero Cabal, en el departamento Garay, alejándolo así de la zona de conflicto.
Complementariamente, el magistrado dictó una prohibición absoluta de ingreso a la ciudad de Esperanza, asegurando que el imputado no pueda acercarse a los lugares que la víctima frecuenta. Asimismo, se estableció una medida de distancia estricta respecto de la mujer, prohibiéndole cualquier tipo de contacto físico o electrónico.
El cumplimiento de estas reglas será fundamental para que Regino R. mantenga la libertad, ya que de no hacerlo la fiscalía podría volver a solicitar que quede en prisión preventiva.