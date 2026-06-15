Un patrullaje de rutina del Comando Radioeléctrico terminó con un joven de 20 años tras las rejas y un arma de fuego retirada de las calles, en un procedimiento que minutos antes de la madrugada del domingo generó momentos de tensión en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: intentó escapar de la policía y mostró un revólver cuando fue alcanzado
El violento episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en barrio Coronel Dorrego / Guadalupe Oeste. El implicado es un joven de 20 años que terminó tras las rejas.
El hecho comenzó en la intersección de las calles Florencio Sánchez y Berutti.
Según reportaron fuentes policiales, los efectivos divisaron a un sospechoso caminando por la zona.
Al notar la proximidad del patrullero, el sujeto cambió drásticamente su rumbo e intentó darse a la fuga, doblando a toda velocidad por calle Florencio Fernández hacia el norte.
Sorpresa
La maniobra evasiva encendió las alarmas de los uniformados, quienes detuvieron la marcha del móvil, descendieron rápidamente y lo interceptaron a los pocos metros para realizarle un chequeo preventivo.
Fue en ese instante cuando la situación sumó dramatismo: mientras los policías iniciaban el cacheo, el joven metió la mano en su cintura y extrajo un arma de fuego.
La rápida reacción de los agentes del Comando permitió reducirlo de inmediato, desarmarlo y colocarle las esposas antes de que la situación pasara a mayores.
Actuación judicial
Con el panorama controlado, el sospechoso fue trasladado a la sede de la Comisaría 8va., que interviene por razones de jurisdicción en la zona de la Unidad Regional I.
Además del arresto del implicado, se procedió al secuestro formal del arma de fuego, la cual será sometida a peritajes.
El hecho fue informado de inmediato a la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, donde se determinará la situación procesal del detenido bajo la caratula inicial de portación ilegítima de arma de fuego.