Santa Fe

Denunciaron a un hombre por “crueldad” y la policía rescató a un perro maltratado

El indignante episodio ocurrió este domingo en la intersección de Las Palmeras y Atilio Rosso. El animal presentaba severos signos de golpes, desnutrición y heridas de larga data. El agresor quedó en libertad pero la investigación continúa.