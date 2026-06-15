Un nuevo y lamentable caso de crueldad animal ocurrió en la ciudad de Santa Fe este fin de semana. Un hombre de 46 años fue aprehendido el domingo por la tarde luego de ser denunciado por atacar brutalmente a un perro de raza pitbull en la vía pública.
Denunciaron a un hombre por “crueldad” y la policía rescató a un perro maltratado
El indignante episodio ocurrió este domingo en la intersección de Las Palmeras y Atilio Rosso. El animal presentaba severos signos de golpes, desnutrición y heridas de larga data. El agresor quedó en libertad pero la investigación continúa.
El hecho se registró alrededor de las 15.30 en la esquina de Las Palmeras y Atilio Rosso.
Según voceros policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) que patrullaban la zona fueron alertados por un vecino que presenció el momento exacto en que el agresor le propinaba reiterados golpes al animal con un palo.
Rescate
Los agentes interceptaron poco después al atacante y pusieron a resguardo al can.
En el caso intervino la Policía Ecológica, que trasladó de urgencia al pitbull para ser examinado por el veterinario policial.
El diagnóstico del profesional de la fuerza reveló un cuadro de abandono y sufrimiento extremo que iba mucho más allá de la golpiza del domingo:
Lastimado
Según se pudo determinar, se trata de un pitbull de aproximadamente 2 años, de color marrón con manchas blancas. Presentaba excoriaciones en el cuello, provocadas por el uso prolongado de una cadena o collar inadecuado.
También se constató una dermatitis ectoparasitósica compatible con sarna severa sin tratamiento. El veterinario detectó lesiones por contusión en la cabeza, aparentemente de larga data.
Finalmente trascendió que el perro tenía una condición corporal lamentable, porque tenía un bajo peso que se podía descubrir a simple vista.
El acusado, por su parte, fue identificado y quedó en libertad, pero su comportamiento será investigado por el área específica del Ministerio Público de la Acusación.