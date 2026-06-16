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Ya son 37 las estafas atribuidas a la agente de turismo detenida en Santa Fe

La Fiscalía amplió la imputación contra la mujer de 43 años, y sumó otros 18 hechos a los 19 que ya se le atribuían. El perjuicio económico investigado supera los 33 millones de pesos. Antes de la audiencia, tres víctimas relataron ante el juez el impacto emocional que sufrieron sus familias tras quedarse sin las vacaciones prometidas.