Una mujer que estafaba a través de redes sociales ofreciendo paquetes turísticos inexistentes fue arrestada este martes por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.
Vendía paquetes turísticos “truchos” por redes sociales y desaparecía con el dinero
La Policía de Investigaciones arrestó a una mujer por “estafas reiteradas”. Según pudo comprobarse hasta el momento, habría perjudicado a víctimas por al menos 16 millones de pesos.
oEl procedimiento fue llevado a cabo por personal del Departamento Operativo Región I – Distrito Santa Fe, Sección Delitos Informáticos, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez de Primera Instancia Sergio Ariel Carraro , a requerimiento del fiscal Agustín Nigro.
Denuncia
El caso se inició el 18 de febrero del año pasado, cuando una víctima denunció que había contratado un paquete turístico a través de la red social Instagram con una supuesta empresa, pero tras efectuar el pago, el servicio nunca se concretó y la persona responsable dejó de responder a los reclamos.
A partir de tareas de inteligencia, los detectives establecieron la existencia de más de veinte damnificados bajo la misma modalidad.
Según se determinó, la imputada ofrecía los viajes y tours de compras a través de redes sociales como Facebook e Instagram.
Luego, establecía contacto con las víctimas mediante la aplicación WhatsApp.
Finalmente, después de recibir los pagos, postergaba los viajes con diferentes excusas hasta que interrumpía toda comunicación.
El perjuicio económico total asciende, hasta el momento, a más de 16 millones de pesos.
¿Más víctimas?
En el allanamiento realizado en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, los efectivos detuvieron a la principal investigada, una mujer de 43 años, y secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un teléfono celular, una notebook, material publicitario, documentación relevante, dispositivos de cobro electrónico (posnet) y una suma de dinero en efectivo en distintas monedas.
La sospechosa fue trasladada y quedó a disposición de la Justicia y el Ministerio Público de la Acusación.
La investigación continúa su curso a fin de determinar la posible existencia de nuevas víctimas y otras responsabilidades vinculadas a la maniobra delictiva.