Habló la tía del menor baleado en San Cristóbal: cómo está y qué contó

En diálogo con la prensa, una tía del adolescente brindó detalles sobre su evolución. “Anoche pudimos verlo un ratito, gracias a Dios. Está bien, estaba lúcido”, relató.
Sin embargo, explicó que debieron sedarlo debido a su estado de alteración: “Lo tuvieron que dormir porque se despertaba y gritaba”. Además, señaló que por el momento no cuentan con un parte médico actualizado: “Estamos esperando el parte médico, pero está estable”.
La mujer agregó que el joven presenta heridas delicadas: “Tiene perdigones detrás de la tráquea, no lo dejan hablar mucho”.
El dramáticorelato del ataque
La familiar también compartió lo poco que el menor pudo contar sobre lo sucedido. “Lo único que dijo es que cuando se dio vuelta vio al agresor con una escopeta”, explicó.
En ese momento, el adolescente recibió el disparo sin posibilidad de reaccionar. “No le dio tiempo ni a defenderse”, sostuvo. El propio joven relató la confusión que vivió tras el ataque: “Me dijo ‘tía, me dormí y cuando me desperté tenía mucha agua en la cara', pero no era agua, era sangre’”.
La investigación avanza mientras el joven permanece estable. Crédito: El Litoral.
Según reconstruyeron, el estudiante pensó inicialmente que se trataba de pirotecnia: “Creyó que estaban tirando cohetes”.
Tras el ataque, fue asistido por una compañera que lo acompañó hasta el hospital local. “Su amiga lo encuentra, lo levanta y lo lleva caminando tres cuadras mientras hablaba con la mamá por teléfono”, relató la tía. Durante ese trayecto, el menor no dimensionaba la gravedad de la situación: “Él decía ‘me pegaron’ y quería irse a su casa”.
Desde allí fue derivado a Rafaela y posteriormente trasladado a la ciudad de Santa Fe para recibir atención especializada.
Pedido dejusticia
La familia atraviesa momentos de profundo impacto emocional. “Estamos muy shockeados, esto nunca nos pasó”, expresó la mujer.
Además, pidió justicia por lo ocurrido y recordó a la víctima fatal, compañero del adolescente: “Era su amigo de todos los días, lo pasaba a buscar para jugar al fútbol”. En medio del dolor, destacó el acompañamiento recibido: “Somos muy creyentes y sentimos que se salvó por un milagro”.
La comunidad sancristobalense prende velas en los alrededores de la Escuela Mariano Moreno. Foto: El Litoral.
Parte médico
El director del Hospital de Niños Orlando Alassia, Pablo Ledesma, brindó precisiones sobre el estado del adolescente y destacó una evolución positiva en las primeras horas de internación.
“El paciente en sus primeras 24 horas evoluciona clínicamente bien, se ha mantenido estable”, afirmó. Además, detalló que “ha podido dormir, se ha alimentado con buena tolerancia y se ha mantenido afebril”.
El profesional explicó que, si bien se detectaron perdigones en la zona cercana a la tráquea, no comprometen órganos vitales: “Son hallazgos de imágenes que no involucran estructuras importantes”. En la misma línea, descartó complicaciones oculares: “Se evaluó y no tiene lesiones en el globo ocular ni en la visión”.
Ledesma remarcó que el cuadro general es alentador: “La clínica del paciente marca una muy buena evolución”. También indicó que el joven ingresó consciente y orientado: “Estaba lúcido, ubicado en tiempo y espacio y respondió con claridad”.
El adolescente continúa en cuidados especiales bajo monitoreo, acompañado por su madre, y no se prevé un nuevo traslado. Además, recibe contención psicológica: “Fue abordado por salud mental, servicio social y psiquiatría infantil para una atención integral”.
Finalmente, el director señaló que el paciente seguirá bajo evaluación médica: “Irá progresando de un servicio a otro según su evolución, como ocurre con cualquier paciente”.