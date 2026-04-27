Con una máquina de contar billetes

De la oficina al living: víctimas relataron cómo representantes de Maros Turismo cobraban a domicilio

En la cuarta jornada del debate oral, seis nuevos testigos reconstruyeron la mecánica de recaudación de la firma santafesina. Los testimonios revelaron cobros en sus casas particulares y la entrega de contratos apenas horas antes del colapso de la empresa en enero de 2017.