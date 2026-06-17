La balacera ocurrida el lunes en Villa Hipódromo sumó una víctima fatal y elevó la gravedad de una investigación que ahora avanza bajo la figura de homicidio.
Balacera en Villa Hipódromo: murió uno de los heridos y ahora el hecho se investiga como homicidio
Walter Carbone (29) permanecía internado en estado crítico en el Hospital Iturraspe desde el lunes, cuando fue alcanzado por disparos durante un ataque armado en la zona de Pedro de Vega y Gaboto. Tras confirmarse su fallecimiento, la investigación judicial cambió de carátula y busca identificar a los autores del hecho.
Walter Carbone, de 29 años, falleció durante la noche del lunes en el Hospital Iturraspe, donde permanecía internado desde que recibió varios disparos en un ataque armado registrado en la zona de Pedro de Vega y Gaboto.
El joven había ingresado al centro de salud el 15 de junio con heridas de arma de fuego de consideración. Según los informes médicos, uno de los proyectiles impactó en el sector intercostal derecho, mientras que otro atravesó una de sus piernas. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, su cuadro se agravó y finalmente se confirmó su muerte.
Autopsia
Tras el deceso, el cuerpo fue sometido a un examen externo en la morgue del Hospital Iturraspe, procedimiento realizado por el médico forense junto a personal especializado.
Durante las actuaciones también se secuestró un proyectil de plomo que quedó incorporado a la causa judicial. La autopsia fue ordenada por el fiscal de intervención, Andrés Marchi.
El episodio que terminó con la vida de Carbone se produjo durante la tarde del lunes. Minutos después de las 14, una serie de llamados al sistema de emergencias 911 alertó sobre una seguidilla de disparos en inmediaciones de Pedro de Vega y Gaboto, en barrio Villa Hipódromo.
Los primeros agentes en arribar al lugar encontraron dos personas heridas por impactos de bala. Además de Carbone, una mujer había resultado alcanzada por un disparo en el pecho. Fue trasladada al Hospital Iturraspe y, de acuerdo con las evaluaciones médicas, la lesión no comprometió órganos vitales. La paciente continúa internada bajo observación y evoluciona favorablemente.
Un arma y vainas servidas
Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir la mecánica del ataque e identificar a quienes participaron de la agresión. Durante las pericias realizadas en la escena se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y once vainas servidas, elementos que fueron enviados a análisis balístico.
Con la muerte de Carbone, la causa tomó un nuevo rumbo judicial. Las pruebas recolectadas, los resultados de la autopsia y las pericias sobre el arma hallada serán determinantes para esclarecer un hecho que volvió a poner en foco la violencia armada en la ciudad.