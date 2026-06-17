Violencia en Santa Fe

Balacera en Villa Hipódromo: murió uno de los heridos y ahora el hecho se investiga como homicidio

Walter Carbone (29) permanecía internado en estado crítico en el Hospital Iturraspe desde el lunes, cuando fue alcanzado por disparos durante un ataque armado en la zona de Pedro de Vega y Gaboto. Tras confirmarse su fallecimiento, la investigación judicial cambió de carátula y busca identificar a los autores del hecho.