El enfermero Mariano Perroni, la psiquiatra Agustina Cosachov y el médico Pedro Di Spaga ampliaron este martes sus indagatorias, en el marco del juicio que se está llevando a cabo en los Tribunales de San Isidro por la muerte de Diego Maradona, y además pidieron que sea citada la enfermera Gisela Madrid.
Declararon tres de los imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona
Comparecieron ante el tribunal la psiquiatra Cosachov, el médico Di Spagna y el enfermero Perroni. También se presentó como testigo un ayudante terapéutico.
La estrategia de los imputados: nuevas declaraciones y pedidos de citación
Los tres imputados solicitaron la comparecencia de la enfermera Madrid, quien será juzgada más adelante en un juicio por jurados. Además, se presentó Carlos Cottaro, un acompañante terapéutico, en calidad de testigo.
La jornada comenzó con la declaración de Perroni, quien ratificó que "nunca" ingresó a la casa de Tigre, donde Maradona cumplía su internación domiciliaria, y que solamente pasaba los informes a la coordinadora Nancy Forlini, de la prepaga Swiss Medical.
Asimismo, y ante las preguntas de Mario Baudry -abogado de Verónica Ojeda, expareja del legendario futbolista- Perroni reveló que Maradona estuvo con taquicardia desde el 19 de noviembre de 2020, y que nadie tomó intervención, hasta que se produjo su deceso, seis días después.
También indicó que solamente Ricardo Almirón -enfermero a cargo del cuidado directo- era el único que le tomaba los signos vitales ya que Maradona se oponía a que lo hiciera Madrid: "Estábamos con un paciente que veía un ambo blanco y algunas veces se alteraba. Eso podía elevar la frecuencia cardíaca", puntualizó Perroni.
Madrid estaba de turno el día que falleció Maradona y "completó la planilla (de su tarea) dentro de la casa, yo la esperé afuera, después que declaró en la fiscalía", remarcó Perroni.
Por su parte, Di Spagna declaró por primera vez en el tribunal, y señaló que en dos oportunidades quiso ingresar a la casa con un nutricionista, pero no se lo permitieron, y para demostrarlo dio a conocer unos chats que había intercambiado con Forlini.
“En la grabación queda claro, según me dice Forlini, que me rechazan los médicos tratantes. Yo iba solo en modo de interconsultor y una vez por semana. Acaté la decisión de los médicos tratantes, yo era interconsultor, me dijeron que programara para la otra semana”, aclaró.
Y añadió que "El 19 quise volver a ir y me lo negaron. Yo quería una constancia legal para que quedara asentado que yo quería volver a ir y me lo negaban. Al día siguiente me dijeron que había una ambulancia y que cualquier inconveniente en el domicilio iban a llamarla".
Luego, Di Spagna aseguró que "me da tranquilidad saber que el paciente no quedó librado al azar, que había una ambulancia, enfermeros y familia que ante un evento llamarían".
El médico también protagonizó un contrapunto con Baudry, en torno a su presencia en el domicilio donde estaba Maradona y afirmó que "solo pedí una constancia legal, porque queria entrar y no me dejaron".
En tanto, Cosachov expresó en su declaración ante el tribunal: "Quiero enfatizar en la solicitud del médico clínico y la ambulancia. En este pedido y en el que refuerzo el día 13, en ningún momento pido acompañantes terapéuticos porque no lo consideré indispensable".
“Del día 4 al día 11 de noviembre de 2020 mi criterio no había cambiado y tampoco en las reuniones con la familia y directivos de la prepaga. Pero evidentemente algo sucede entre el 11 al mediodía y los días posteriores a la internación”, añadió la psiquiatra, quien también mostró los chats que intecambió con Forlini.
En esos mensajes, Forlini le dejó en claro que todo el tratamiento dependía de los médicos tratantes, mientras que Cosachov le aseguraba que no era eso lo que había solicitado. "Es lo que firmaron", subrayó la coordinadora de la prepaga. Luego, Cosachov confió que le avisó al psicólogo Carlos Díaz -otro de los imputados- y entre ambos confirmaron los dichos de Forlini.
La experiencia de Carlos Cottaro y su relación con Maradona
También se presentó Cottaro, quien desde su condición de exadicto se desempeñó como acompañante terapéutico de Maradona, desde que éste salió de la clínica donde había sido intervenido por un hematoma subdural, hasta que ingresó a la casa de Tigre, y aseveró que pudo establecer una "buena relación" con el paciente.
En tanto, el próximo jueves continuarán las audiencias con las comparecencias de Alfredo Cottaro (hermano de Carlos) y de Carlos Bacchini, otros dos ayudantes terapéuticos.