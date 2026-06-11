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Causa Maradona: Perroni lloró frente a los jueces y Stinfale señaló que Luque "no estaba preparado para operarlo"

El coordinador de enfermería ratificó su inocencia al declarar por primera vez en el segundo debate oral y público que se realiza en San Isidro. Luego de muchas horas, la decimoctava audiencia llegó a su fin y se dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de junio a las 10.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.
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El jefe de enfermeros, Mariano Perroni, declaró este jueves por primera vez en el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, lloró frente a los jueces y ratificó su inocencia, mientras que el empresario Víctor Stinfale consideró que el neurocirujano Leopoldo Luque "no estaba a la altura para operarlo" por el hematoma subdural.

Leopoldo Luque, el principal señalado por la muerte de Maradona. Fotografía: Agencia NA (Juan Vargas)Leopoldo Luque, el principal señalado por la muerte de Maradona. Fotografía: Agencia NA (Juan Vargas)

Martín Montalto, uno de los defensores del acusado, explicó que el testimonio "se basó en aclarar su función, qué podía y qué no podía hacer".

En este sentido, resaltó que "las intervenciones" de Perroni "siempre fueron para más y nunca para menos o desestimando a Maradona", al tiempo que "no apuntó contra nadie en particular, simplemente contó la verdad y su nula participación en la muerte".

Con respecto al desempeño de su cliente durante su relato, aseguró que "en general" estuvo "bien", aunque "se puso un poco sentimental con las preguntas de algún particular damnificado y ante eso respondió cosas desde ese rol y no desde lo pensado o articulado", mencionó.

"Nunca formé parte de ningún plan criminal para matar a Maradona", aseguró el administrativo de Medidom (la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para la atención de Diego en el barrio cerrado San Andrés de Tigre).

El abogado consignó que está previsto que Perroni vuelva a comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, pero "se verá la modalidad y la forma".

El jefe de enfermeros, Mariano Perroni.El jefe de enfermeros, Mariano Perroni.

Sin embargo, otras fuentes del caso remarcaron en conversación con NA que el enfermero "le tiró mucha mierda a Forlini y a los médicos tratantes": "Entregó a todos, de una manera muy mala leche y totalmente ajena a la realidad".

"Cuando contestó preguntas fue lo peor que hizo, se equivocó y empezó a desvariar. Las interrogaciones lo mataron", añadieron sobre las interrogaciones de la Fiscalía y Fernando Burlando -representante legal de Dalma y Gianinna.

El testimonio de Stinfale

El empresario consignó que Luque "no estaba preparado" para llevar a cabo la intervención quirúrgica por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

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"Lo veía muy emocionado, no estaba a la altura" para el procedimiento, señaló Stinfale en su testimonio breve, en tanto que, de acuerdo a la reunión realizada en el sanatorio de Vicente López, Luque intervendría como el "nexo" o el "coordinador" entre todos los médicos.

"Este tipo no puede estar en la cabeza de Maradona", agregó el dueño de la famosa marca de bebidas energizantes y Deportivo Riestra

El careo entre Forlini y Cosachov

La psiquiatra Agustina Cosachov y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, protagonizaron otro de los momentos más tensos de la jornada.

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Ambas imputadas se sentaron a los costados de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes las escucharon atentamente.

Según las fuentes consultadas por esta agencia, Forlini durante todo el careo "se mantuvo firme", mientras que Cosachov "argumentó precariamente".

"Las dos estuvieron bien en su posición, fue un 50 y 50, para muchos quedó mejor Forlini porque, como hablaba mucho, parecía tener más argumentos", consignaron.

Luego de muchas horas, la decimoctava audiencia llegó a su fin y se dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de junio a las 10.

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