Juicio oral

Causa Maradona: Perroni lloró frente a los jueces y Stinfale señaló que Luque "no estaba preparado para operarlo"

El coordinador de enfermería ratificó su inocencia al declarar por primera vez en el segundo debate oral y público que se realiza en San Isidro. Luego de muchas horas, la decimoctava audiencia llegó a su fin y se dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de junio a las 10.