Boletín Oficial

Recompensa de $20 millones para capturar a Eduardo Rodolfo Muñoz, sospechoso del crimen de un policía federal en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento de una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, investigado por el homicidio del agente de la Policía Federal Rodolfo Arnaldo Manfredi.