El Gobierno nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, un hombre investigado por su presunta participación en el asesinato de un agente de la Policía Federal Argentina ocurrido días atrás en la ciudad de Rosario.
Recompensa de $20 millones para capturar a Eduardo Rodolfo Muñoz, sospechoso del crimen de un policía federal en Rosario
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento de una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, investigado por el homicidio del agente de la Policía Federal Rodolfo Arnaldo Manfredi.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 543/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.
La recompensa busca obtener información para detener al sospechoso
La resolución establece que cualquier persona que pueda aportar información relevante para lograr la captura de Muñoz podrá acceder a una recompensa de 20 millones de pesos, siempre que no haya participado en el hecho investigado.
La medida fue solicitada por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, que lleva adelante la investigación con la colaboración de la sede regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Según consta en la resolución oficial, Eduardo Rodolfo Muñoz está siendo investigado por su presunta vinculación con el homicidio del agente de la Policía Federal Argentina Rodolfo Arnaldo Manfredi, ocurrido durante la noche del 11 de junio de 2026 en Rosario.
Al día siguiente del crimen, el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó la captura del sospechoso, quien desde entonces permanece prófugo.
El Ministerio de Seguridad explicó que el ofrecimiento de la recompensa se realiza en el marco de la Ley 26.538, que regula el Fondo Permanente de Recompensas y habilita al Estado nacional a otorgar incentivos económicos para obtener información que facilite el esclarecimiento de delitos graves o la detención de personas buscadas por la Justicia.
La resolución también precisa que la recompensa tendrá vigencia en todo el territorio argentino y que el pago solo se efectuará una vez que la autoridad judicial determine que la información brindada fue útil para lograr la captura del acusado.
Las autoridades aclararon además que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el procedimiento.
Cómo aportar información y los antecedentes del investigado
Las personas que posean información sobre el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz podrán comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas, llamando al 134, línea habilitada por el Ministerio de Seguridad Nacional para recibir este tipo de denuncias.
Desde la cartera de Seguridad indicaron que toda la información recibida será evaluada por las autoridades judiciales que intervienen en la investigación antes de determinar si corresponde el pago de la recompensa.
La resolución también ordena la difusión del pedido de captura a través de medios de comunicación nacionales y dispone que las fuerzas federales publiquen y distribuyan el afiche oficial con la fotografía y los datos del sospechoso para ampliar la búsqueda.
En los fundamentos de la medida, el Ministerio recuerda además que Muñoz posee antecedentes penales. De acuerdo con la documentación oficial, fue condenado el 28 de diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario.
En aquella oportunidad recibió una pena de cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en una causa vinculada a infracciones a la Ley de Drogas.
La publicación en el Boletín Oficial sostiene que, debido a la gravedad del hecho investigado y a la necesidad de avanzar rápidamente con la captura del acusado, el Ministerio consideró necesario incrementar el monto previsto para este tipo de recompensas.
El ofrecimiento económico se suma a las tareas de investigación que llevan adelante la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad para dar con el paradero del sospechoso.
Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal Rosario y de la Unidad Fiscal Rosario, que mantienen abiertas distintas líneas investigativas relacionadas con el homicidio del efectivo policial.
Las autoridades reiteraron que cualquier información que pueda contribuir a localizar a Muñoz debe canalizarse exclusivamente a través del Programa Nacional de Recompensas, evitando la difusión de datos no verificados por otros medios.
Con esta medida, el Gobierno nacional busca reforzar la búsqueda del prófugo y obtener colaboración ciudadana para avanzar en una investigación que tiene como eje el esclarecimiento del asesinato del agente federal Rodolfo Arnaldo Manfredi, un caso que continúa bajo investigación judicial y que moviliza a las fuerzas de seguridad nacionales.