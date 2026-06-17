Cerca de las 23:30 del martes 16 de junio, un joven de 20 años recibió varios impactos de bala en el marco de una balacera registrada en una calle de barrio Godoy, al oeste de Rosario. El muchacho fue trasladado al hospital de emergencias en un auto particular y quedó internado en grave estado.
Rosario: balacera en zona oeste terminó con un joven internado en grave estado
El ataque a tiros ocurrió minutos antes de la medianoche del martes 16 en una calle de barrio Godoy. La víctima, de 20 años, quedó internada en el hospital de emergencias.
El violento episodio se produjo en inmediaciones de calle Uriarte y pasaje 1740, a menos de 200 metros de la comisaría 32ª. Varios llamados al 911 indicaron que se habían escuchado disparos de arma de fuego, por lo que a los pocos minutos llegó hasta la zona personal policial.
En el lugar, los uniformados vieron que algunos vecinos estaban cargando a una persona en un auto particular para llevarlo a un hospital. El joven llegó hasta la guardia del hospital de emergencias, ubicado unas 50 cuadras al este; tenía varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que quedó internado en el área de cuidados intensivos.