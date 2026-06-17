Lo que comenzó como un partido de fútbol entre adolescentes terminó en una tragedia que conmociona a Santiago del Estero. Un joven de 16 años murió después de permanecer internado varios días como consecuencia de un cuadro que se desencadenó tras recibir un fuerte pelotazo en el pecho durante un encuentro recreativo.
Un adolescente murió tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol en Santiago del Estero
El joven, de 16 años, se descompensó luego de recibir el impacto de la pelota en el pecho mientras disputaba un encuentro recreativo con amigos. Permaneció internado durante varios días, pero finalmente falleció. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de los estudios médicos para determinar la causa de la muerte.
El hecho ocurrió en una cancha de la capital provincial y es investigado por la Justicia, que intenta establecer con precisión qué provocó el fallecimiento.
Cómo ocurrió el hecho
Según reconstruyeron los investigadores a partir de los testimonios de familiares, amigos y personas que participaron del partido, el adolescente recibió un fuerte impacto de la pelota en la zona del pecho mientras disputaba una jugada.
En un primer momento, el joven continuó algunos minutos dentro del campo de juego. Sin embargo, poco después comenzó a manifestar un fuerte malestar físico y decidió abandonar el partido.
Con el correr de los minutos su estado empeoró. Presentó dificultades para respirar y signos de descompensación, por lo que quienes estaban con él resolvieron trasladarlo de urgencia a un centro de salud.
Una vez ingresado al hospital, los médicos constataron que su cuadro era delicado y dispusieron su inmediata internación. Durante los días siguientes permaneció bajo cuidados intensivos mientras los profesionales intentaban estabilizarlo.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, el adolescente murió varios días después debido a las complicaciones derivadas del episodio inicial, informaron fuentes vinculadas a la investigación.
La noticia provocó una profunda conmoción en la comunidad santiagueña, especialmente entre familiares, compañeros de escuela, vecinos y amigos que seguían con expectativa su evolución clínica.
El fallecimiento generó además numerosas expresiones de pesar en redes sociales, donde allegados al joven compartieron mensajes de despedida y acompañamiento a su familia.
La investigación busca determinar la causa del fallecimiento
Tras confirmarse la muerte, intervino la Justicia provincial para esclarecer las circunstancias del caso.
Como ocurre en este tipo de episodios, la fiscalía ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido y establecer si el fallecimiento fue consecuencia directa del impacto recibido durante el partido o si existía alguna condición médica previa que pudiera haber influido en el desenlace.
Entre las primeras diligencias se dispusieron declaraciones testimoniales de quienes participaron del encuentro deportivo y de las personas que asistieron al adolescente inmediatamente después de la descompensación.
También fueron incorporadas a la causa las historias clínicas y los informes elaborados por los profesionales que intervinieron durante la internación.
Uno de los puntos centrales de la investigación será el resultado de la autopsia y de los estudios complementarios solicitados por los peritos, ya que permitirán determinar con mayor precisión cuál fue el mecanismo que produjo la muerte.
Especialistas explican que existen situaciones excepcionales en las que un fuerte impacto sobre el tórax puede desencadenar una alteración grave del ritmo cardíaco. Ese fenómeno, conocido en medicina como commotio cordis, ocurre cuando un golpe se produce en un momento muy específico del ciclo eléctrico del corazón. Aunque es extremadamente poco frecuente, ha sido documentado en distintos deportes como fútbol, béisbol, hockey y otras disciplinas en las que un objeto impacta directamente sobre el pecho.
No obstante, los médicos aclaran que solo los estudios forenses podrán confirmar si esa fue la causa del fallecimiento o si existió otro factor asociado.
Por ese motivo, las autoridades evitaron realizar conclusiones anticipadas y señalaron que la investigación continúa abierta.