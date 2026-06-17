Tragedia

Un adolescente murió tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol en Santiago del Estero

El joven, de 16 años, se descompensó luego de recibir el impacto de la pelota en el pecho mientras disputaba un encuentro recreativo con amigos. Permaneció internado durante varios días, pero finalmente falleció. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de los estudios médicos para determinar la causa de la muerte.