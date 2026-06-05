Esperanza en medio de la preocupación. La familia de Colón de San Justo atraviesa días de profunda angustia, pero también de renovada esperanza.
Una luz de esperanza para Lautaro Fagioli mientras Colón de San Justo vuelve a la cancha
El futbolista de Colón de San Justo continúa internado en el Hospital Cullen tras sufrir una grave lesión cerebral. En las últimas horas, dirigentes y familiares recibieron señales alentadoras sobre su evolución. Mientras tanto, el club de San Justo se prepara para afrontar un nuevo compromiso deportivo con la mirada puesta en la recuperación de uno de sus jugadores más queridos.
Conforme pasan las horas, el estado de salud de Lautaro Fagioli continúa siendo grave, aunque las últimas noticias llegadas desde el Hospital Cullen permiten alimentar el optimismo de sus seres queridos, compañeros de equipo, dirigentes e hinchas.
José Luis Repeto, integrante de la Comisión Directiva de la institución rojiblanca, brindó detalles sobre la situación del futbolista y destacó una leve mejoría que fue recibida con enorme alivio por todo el ambiente deportivo de la región.
"Estamos atentos a cada parte médico y anoche nos manifestaron que hubo algo de mejoría dentro de un panorama grave", explicó el dirigente, quien desde el primer momento ha acompañado de cerca a la familia del jugador.
Repeto también dio a conocer información médica sobre la compleja afección que sufrió Fagioli. Según detalló, los profesionales que lo atienden diagnosticaron una disección de la arteria vertebral, una lesión de extrema gravedad que afecta el flujo sanguíneo hacia el cerebro.
"El médico informó que el jugador sufrió una disección de la arteria vertebral. Es el desgarro de una de las capas internas de una de las dos arterias que suministran sangre al cerebro a través del cuello.
"Este desgarro permite que la sangre se filtre entre las capas de la pared arterial, lo que puede obstruir el flujo sanguíneo o provocar la formación de coágulos", señaló.
La noticia generó una profunda conmoción no sólo en Colón de San Justo sino también en toda la comunidad futbolística santafesina, que desde el primer momento se solidarizó con el jugador y su entorno.
El acompañamiento de todo el ambiente liguista
Mientras Lautaro continúa internado y bajo permanente observación médica, el club mantiene una intensa campaña de apoyo a través de las redes sociales.
Los mensajes de aliento se multiplican día tras día y desde la institución se insiste en un pedido muy especial: acompañar al futbolista y a su familia mediante oraciones y cadenas de fe, sin importar el credo o la religión de cada persona.
La respuesta de la comunidad ha sido inmediata. Clubes rivales, jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas de distintas instituciones expresaron su respaldo y enviaron fuerzas para el joven futbolista. En momentos tan delicados, el fútbol deja de lado las rivalidades deportivas y muestra su costado más humano.
Repeto también se encargó de aclarar algunas versiones que circularon en las últimas horas y que, según explicó, no reflejan lo sucedido. El dirigente remarcó que durante el encuentro disputado el domingo, en el que Colón logró avanzar de ronda, Fagioli no presentó ningún síntoma que hiciera prever la situación posterior.
"El jugador se descompensó el lunes por la mañana. En el partido del domingo no mostró ningún tipo de descompensación; todo lo contrario, festejó el paso de ronda y se mostró feliz por el logro, igual que todo el plantel y el cuerpo técnico", afirmó.
Además, agregó que algunas publicaciones difundieron datos incorrectos respecto al origen del cuadro clínico, por lo que consideró importante aclarar los hechos para evitar especulaciones y preservar la tranquilidad de la familia.
Las noticias más alentadoras llegaron durante la noche, cuando el padre del futbolista pudo transmitir una pequeña pero significativa mejora en la evolución de Lautaro.
Un poco mejor
"El papá de Lautaro contó anoche que estaba un poco mejor, que ya tenía muy poca fiebre y que respiraba mucho mejor. Su estado sigue siendo grave, pero esa mejoría es una gran esperanza para su familia, amigos y todo el ambiente liguista", expresó Repeto.
Las palabras reflejan el sentimiento generalizado que hoy envuelve a Colón de San Justo. Cada avance, por mínimo que parezca desde el punto de vista médico, representa una enorme noticia para quienes siguen minuto a minuto la evolución del jugador.
En este contexto, el club deberá volver a enfocarse en la competencia deportiva. Sin embargo, resulta imposible separar el presente futbolístico de la situación que atraviesa uno de los integrantes del plantel.
El partido de hoy tendrá inevitablemente una carga emocional especial. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas saldrán a la cancha con un pensamiento común: dedicar cada esfuerzo a Lautaro Fagioli y esperar que las próximas horas sigan trayendo señales positivas.
El fútbol santafesino permanece unido detrás de un mismo deseo. Más allá de los resultados y las posiciones, la prioridad es la recuperación de un joven deportista que hoy enfrenta el partido más importante de su vida.
Las muestras de cariño continúan llegando desde todos los rincones de la provincia, fortaleciendo la esperanza de que las buenas noticias sigan acompañando la evolución de Lautaro.
Por estas horas, la cautela sigue siendo indispensable debido a la gravedad del cuadro clínico. Sin embargo, la leve mejoría observada en las últimas horas permite mantener viva la ilusión. En Colón de San Justo, en su familia y en toda la Liga Santafesina, la fe y la esperanza continúan más fuertes que nunca.