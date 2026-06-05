Liga Santafesina de Fútbol

Una luz de esperanza para Lautaro Fagioli mientras Colón de San Justo vuelve a la cancha

El futbolista de Colón de San Justo continúa internado en el Hospital Cullen tras sufrir una grave lesión cerebral. En las últimas horas, dirigentes y familiares recibieron señales alentadoras sobre su evolución. Mientras tanto, el club de San Justo se prepara para afrontar un nuevo compromiso deportivo con la mirada puesta en la recuperación de uno de sus jugadores más queridos.