La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en el mundo digital argentino. A pocas horas de confirmarse que el joven creador de contenidos fue una de las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, su expareja, Juli Savioli, compartió un desgarrador mensaje de despedida que conmovió a miles de seguidores.
El conmovedor adiós de Juli Savioli a Gaspi tras la tragedia en Río: “Te transformaré en mi motor”
La influencer despidió con un emotivo mensaje a su expareja, el creador de contenidos Gaspi, quien murió en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro. La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales.
La influencer utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que atraviesa tras conocer la noticia. En una serie de publicaciones, relató la dificultad para procesar la pérdida y dejó al descubierto el fuerte vínculo emocional que mantuvo con el youtuber, pese a que la relación había terminado tiempo atrás.
Horas antes de que se confirmara oficialmente el fallecimiento, Savioli había mostrado su angustia ante los rumores que comenzaban a circular. A través de una historia de Instagram, pidió información y manifestó su incertidumbre mientras intentaba saber si las versiones sobre el accidente eran ciertas.
Un mensaje cargado de dolor
Cuando la noticia quedó confirmada, la creadora de contenido volvió a expresarse públicamente. Desde su casa, compartió un mensaje en el que describió el impacto emocional que le produjo la muerte de Gaspi.
La joven aseguró que le costaba aceptar lo sucedido y habló de una sensación de vacío imposible de explicar. También recordó el cariño que los unió y expresó que conservará para siempre el recuerdo del influencer en su corazón. La frase que más repercusión generó fue la que eligió para cerrar su despedida: prometió transformar el recuerdo de Gaspi en una motivación para seguir adelante.
La publicación se viralizó rápidamente y recibió miles de mensajes de apoyo. Seguidores, colegas y otras figuras del ámbito digital acompañaron a Savioli en uno de los momentos más difíciles de su vida, en medio de una tragedia que golpeó de lleno a la comunidad de creadores de contenido argentinos.
Una historia que marcó a sus seguidores
Gaspi y Juli Savioli hicieron pública su relación durante 2022. La pareja ganó gran popularidad en redes sociales gracias a las apariciones conjuntas, videos y transmisiones en las que mostraban momentos de su vida cotidiana. Incluso, el inicio formal del noviazgo se produjo durante uno de los espectáculos del influencer, en un episodio que fue ampliamente difundido por sus seguidores.
Aunque la relación terminó en 2023, ambos conservaron el afecto mutuo y continuaron siendo figuras muy queridas por el público joven que los acompañó durante aquellos años. Por eso, el mensaje de despedida de Savioli adquirió una dimensión especial y se convirtió en una de las imágenes más emotivas surgidas tras la tragedia ocurrida en Brasil.
Mientras continúan las repercusiones por el accidente que terminó con la vida de seis personas, las muestras de cariño hacia Gaspi siguen multiplicándose en redes sociale.