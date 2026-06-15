Conmoción en el mundo streaming

El conmovedor adiós de Juli Savioli a Gaspi tras la tragedia en Río: “Te transformaré en mi motor”

La influencer despidió con un emotivo mensaje a su expareja, el creador de contenidos Gaspi, quien murió en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro. La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales.