Gaspar Prim Díaz fue confirmado por las autoridades como una de las víctimas del accidente entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, en la mañana de este domingo. Las fuentes oficiales dieron a conocer que en el siniestro murieron seis personas y que los equipos de rescate actuaron en el lugar del choque.
Confirman que murió el youtuber "Gaspi" en el accidente de helicópteros en Brasil
Las autoridades dieron a conocer los nombres de las primeras víctimas del choque entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Entre los seis fallecidos estaban Gaspar Prim Díaz y el músico Oliver Tree.
El youtuber argentino Gaspi, creador de contenido conocido por su humor irreverente y provocador, figura entre los fallecidos junto al músico Oliver Tree, según la lista difundida por los organismos de emergencia. Las autoridades indicaron que la colisión se produjo en pleno vuelo y que las pericias continuaban para determinar cómo ocurrió el accidente.
Víctimas y datos oficiales
Según los reportes oficiales, en total murieron seis personas: cinco dentro de una aeronave y una en la segunda. Además de Gaspar Prim Díaz y Oliver Tree Nickell fallecieron el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, el director argentino de videoclips Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac quienes comandaban las aeronaves.
Las autoridades señalaron que las piezas de las aeronaves quedaron esparcidas y que los impactos se registraron en puntos separados.
Las primeras informaciones oficiales detallaron que en una de las aeronaves fueron halladas cinco víctimas y que en la otra se encontró una sexta persona, a unos cien metros del primer punto de impacto.
El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, Fabio Contreiras, explicó que “los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves”.
Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto, lo que destruyó cerca de veinte automóviles.
Los equipos de bomberos y peritos aeronáuticos trabajan en el lugar para asegurar el área y avanzar con las investigaciones.
Pericias y consecuencias
La violencia del choque provocó que fragmentos de las aeronaves fueran despedidos hacia edificios residenciales y comerciales cercanos, y generó escenas de tensión entre los vecinos que presenciaron el siniestro.
El siniestro se registró a las 8:59, hora de Argentina, de este domingo. Las autoridades indicaron que por ahora no hay una causa confirmada. Los peritos y bomberos continuaban trabajando para determinar cómo se produjo la colisión.
La muerte de figuras públicas como el youtuber argentino y el músico estadounidense produjo conmoción en sus comunidades de seguidores mientras las autoridades brasileñas siguen investigando y dando a conocer nuevos datos.