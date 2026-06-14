Santa Fe

Tras dos semanas de agonía: murió un hombre atacado a tiros en la zona suroeste de la ciudad

Tras permanecer más de dos semanas internado en terapia intensiva del Hospital Cullen, falleció Federico Acosta (46). Había recibido un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en Uruguay y San José. La investigación judicial cambia de carátula y ahora busca esclarecer un Homicidio.