Seis muertos fue el tráfico saldo de un choque de helicópteros ocurrido este domingo en Brasil.
6 muertos en Río de Janeiro tras chocar dos helicópteros
Una tragedia aérea sacudió este domingo a la ciudad con el incidente aéreo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad.
El siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana (hora local) y movilizó a decenas de equipos de emergencia. Según informaron los Bomberos de Río de Janeiro, tras el choque una de las aeronaves se precipitó sobre un predio donde se encontraban estacionados vehículos eléctricos, mientras que la otra cayó en las inmediaciones.
El impacto provocó una fuerte explosión y un incendio de grandes dimensiones que alcanzó a numerosos automóviles.
Videos difundidos en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre la zona y varios vehículos envueltos en llamas. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron conmoción en todo Brasil.
Qué se sabe sobre las víctimas
De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades brasileñas, las seis víctimas fatales eran los ocupantes de los helicópteros: cuatro pasajeros y el piloto de una de las aeronaves, además del comandante del segundo aparato. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de los fallecidos.
El accidente se produjo en una zona donde el tránsito de helicópteros es habitual debido a los vuelos turísticos, ejecutivos y de transporte privado que conectan distintos puntos de la ciudad carioca. Las causas de la colisión aún son materia de investigación.
Investigación en marcha
Según detallaron medios brasileños especializados en aviación y publicaciones difundidas por cuentas dedicadas al seguimiento de incidentes aeronáuticos, ambas aeronaves habrían colisionado en el aire antes de perder sustentación y caer prácticamente de manera simultánea.
Los registros audiovisuales que comenzaron a circular en las redes serán incorporados a la investigación para reconstruir la secuencia del accidente.
Las autoridades aeronáuticas brasileñas ya iniciaron las pericias correspondientes para determinar qué provocó el choque. Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores figuran posibles errores de coordinación en vuelo, fallas de comunicación o problemas operativos, aunque por el momento no existe ninguna conclusión oficial.
El hecho generó una fuerte repercusión en Brasil debido a la magnitud del siniestro y a las impactantes imágenes registradas por testigos. Mientras continúan las tareas periciales, Río de Janeiro intenta esclarecer cómo dos helicópteros terminaron protagonizando una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en la ciudad en los últimos años.
De acuerdo con información difundida por especialistas en aviación que siguieron el hecho a través de registros de radar y testimonios recogidos en la zona, los helicópteros habrían impactado mientras realizaban trayectorias convergentes sobre Recreio dos Bandeirantes.
Tras la colisión, ambas aeronaves perdieron partes de su estructura en el aire antes de precipitarse a tierra, lo que explicaría la dispersión de restos observada en distintos puntos del sector afectado.
El accidente volvió a poner en debate la intensa circulación de helicópteros en Río de Janeiro, una de las ciudades con mayor movimiento de este tipo de aeronaves en América Latina.
La utilización de helicópteros para traslados ejecutivos, turísticos y de seguridad es una práctica habitual en la ciudad, donde operan diariamente decenas de vuelos privados, especialmente entre la zona sur, los barrios de Barra da Tijuca y Recreio, y los aeropuertos cariocas.