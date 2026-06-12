#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
"Estoy bien y feliz"

Lula completó 15 sesiones de radioterapia, luego de que le extirparan un carcinoma basocelular

Los procedimientos comenzaron el 25 de mayo, en el Hospital Sírio-Libanés de Brasilia.

Durante el tratamiento, el líder brasileño utilizó sombrero y filtro solar.Durante el tratamiento, el líder brasileño utilizó sombrero y filtro solar.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este viernes que terminó las sesiones de radioterapia en el cuero cabelludo tras la extirpación de un cáncer de piel en abril.

FILE PHOTO: Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva looks on during a ceremony at the Planalto Palace, in Brasilia, Brazil, May 11, 2026. REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo"Estoy bien y feliz por mi cura definitiva de este cáncer de piel", dijo Lula.

"Hoy fui al hospital y terminé mi decimoquinta sesión de radioterapia. Tuve cáncer de piel y la radioterapia es para que desaparezca por completo cualquier perspectiva. Estoy bien y feliz por mi cura definitiva de este cáncer de piel", afirmó el mandatario durante un evento público este viernes.

Los procedimientos comenzaron el 25 de mayo, en el Hospital Sírio-Libanés de Brasilia, capital del país, que clasificó la intervención como un "tratamiento complementario".

Qué es un carcinoma basocelular

El 24 de abril, Lula se había sometido a un procedimiento para extirpar una lesión de piel en la cabeza, identificada como un carcinoma basocelular, considerado el tipo más común de cáncer de piel.

Según los especialistas, este tipo de lesión está relacionado con la exposición crónica al sol y no presenta mayores implicaciones para la salud del paciente.

Mirá tambiénLa salud de Lula: descartaron lesión cerebral y podría tener el alta en una semana

Por recomendación de los médicos, durante el período en que realizaron las sesiones de radioterapia, el líder brasileño utilizó sombrero y filtro solar para evitar la exposición directa al sol.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Salud
Lula da Silva

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro