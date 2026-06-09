El helicóptero militar AH-64 Apache de Estados Unidos cayó cerca del estrecho de Ormuz con dos tripulantes a bordo que fueron rescatados por las fuerzas norteamericanas, según se informó desde Washington.
Helicóptero de EE.UU. fue derribado en Ormuz por un dron iraní: Trump anunció represalias
Dos militares del AH-64 Apache fueron rescatados por fuerzas estadounidenses tras el ataque sobre las costas de Omán. El mandatario norteamericano anunció acciones contra Teherán en respuesta al incidente.
El presidente Donald Trump anunció que habrá represalias contra Irán tras el incidente en las costas de Omán, a quien Washington atribuye el derribo de la aeronave calificándola como una agresión.
Según indicaron fuentes que siguen el conflicto en Medio Oriente, el dron iraní que habría impactado a la aeronave sería un Shahed, conocido por volar a baja altura y a baja velocidad, una característica que les permite evadir las defensas aéreas con mayor facilidad que los misiles balísticos.
Estado de la tripulación del AH-64 Apache
El AH-64 Apache, un Helicóptero militar de ataque de Estados Unidos, cayó cerca del estrecho y las fuerzas de rescate actuaron de inmediato para recuperar a los dos tripulantes.
Las fuerzas estadounidenses rescataron a los dos soldados y confirmaron que los tripulantes estaban ilesos, según las fuentes consultadas; el gesto de las fuerzas priorizó la seguridad de los militares.
Por ahora, el estado material del Helicóptero y el lugar exacto del impacto están bajo revisión por personal militar y técnico de Estados Unidos, que evaluará si el aparato fue impactado por un dron iraní o por otra causa.
Reacción de Washington
El presidente Trump anunció que habrá represalias y vinculó la acción a Irán, situación que eleva la tensión entre Estados Unidos e Irán en la región del estrecho.
La pérdida del Helicóptero ocurre en un contexto de hostilidades entre Irán y Estados Unidos y tras intercambios militares en la zona; Washington usó helicópteros Apache, drones y aviones de combate para operar en el estrecho.
En los últimos meses, Irán derribó decenas de drones estadounidenses y se produjo pérdidas de aeronaves en el conflicto en curso, según informes que recogen antecedentes de la escalada.
La investigación oficial y la respuesta de Estados Unidos son la consecuencia institucional inmediata: el anuncio de represalias del presidente Trump marca la expectativa de medidas militares o de otra índole por parte de Estados Unidos.