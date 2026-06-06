Crece la tensión con Estados Unidos

Medio Oriente: Irán rechaza usar al Líbano como moneda de cambio

La crisis en Medio Oriente sumó nuevos episodios de tensión este sábado luego de que Irán rechazara las acusaciones de utilizar al Líbano como herramienta de negociación en sus conversaciones con Estados Unidos. En paralelo, Teherán denunció ataques estadounidenses contra instalaciones estratégicas, Israel reconoció haber atacado por error a militares libaneses y Baréin condenó nuevos lanzamientos de misiles iraníes en la región.