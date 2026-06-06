Un hombre de 35 años murió este sábado en Australia Occidental tras sufrir el ataque de un tiburón de aproximadamente 4,5 metros mientras realizaba pesca submarina junto a integrantes de su familia cerca de Michaelmas Island, en la costa sur del país.
Un buzo murió tras el ataque de un tiburón de más de cuatro metros en Australia
La víctima, de 35 años, practicaba pesca submarina junto a su familia cerca de Michaelmas Island cuando sufrió el violento episodio que terminó de manera fatal.
El dramático episodio ocurrió en las inmediaciones de Albany y generó conmoción entre los habitantes de la región, donde si bien la presencia de estos animales es habitual, los ataques fatales no son frecuentes.
Cómo ocurrió el ataque
El hecho se produjo alrededor de las 11:25 de la mañana, hora local. Según informaron autoridades de Australia Occidental, el buzo fue trasladado de urgencia en una embarcación hasta la Albany Waterfront Marina, donde un equipo médico aguardaba para asistirlo.
Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los paramédicos, la víctima no logró sobrevivir a las heridas provocadas durante el incidente.
El hombre se encontraba practicando pesca submarina cuando fue atacado por un tiburón de gran tamaño cerca de Michaelmas Island, una isla ubicada a unos 13 kilómetros de Albany y a varias horas de Perth.
La conmoción en la comunidad
El ataque generó impacto entre vecinos y trabajadores vinculados al mar. Grant Cavanagh, residente de Albany, reconoció la sorpresa que causó el episodio y señaló que no se trata de una situación habitual en la zona.
Por otro lado, el pescador comercial Gregory Sharp explicó que en las últimas semanas se observó una mayor presencia de tiburones grandes en la región, especialmente debido al movimiento de sardinas y salmones cerca de la costa.
Además, indicó que el área de King George Sound suele atraer a estos depredadores por la presencia de focas, una de sus principales fuentes de alimento.
Aun así, admitió que lo sucedido generó una fuerte conmoción local debido a la gravedad del episodio.
Qué dijeron las autoridades
El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, además de destacar el trabajo de quienes participaron del operativo de emergencia.
Mientras tanto, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional (DPIRD) confirmó que trabaja junto a la Policía y autoridades locales para esclarecer lo ocurrido. También pidió a la población informar cualquier avistamiento de tiburones a las fuerzas marítimas.
El segundo caso fatal en pocas semanas
La muerte ocurrida este sábado representa el segundo ataque mortal de tiburón en menos de un mes en la región y el cuarto registrado en Australia durante este año.
El antecedente más reciente ocurrió el 16 de mayo, cuando un hombre de 38 años murió tras ser mordido mientras practicaba pesca submarina en Rottnest Island.
Especialistas australianos sostienen que el aumento de personas en las playas y los cambios en las temperaturas oceánicas podrían estar modificando los patrones de comportamiento y desplazamiento de estas especies.