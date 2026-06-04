En Recife

Qué dijo la joven atacada por un tiburón en la costa brasileña tras perder la pierna

Marcela Vitória de Lima Santos habló por primera vez desde el hospital tras el ataque de un tiburón en Recife, donde recibió asistencia de emergencia y fue sometida a una amputación, y aseguró que se encuentra en recuperación mientras agradeció el apoyo recibido.