Marcela Vitória de Lima Santos, una joven de 19 años, rompió el silencio tras el ataque de un tiburón en la playa de Boa Viagem, en Recife, que le provocó la pérdida de una pierna. A través de un video difundido por el médico Mike Andrade, quien le brindó los primeros auxilios en la playa, la chica llevó tranquilidad a sus seguidores mientras permanece internada en el Hospital da Restauração.
Qué dijo la joven atacada por un tiburón en la costa brasileña tras perder la pierna
Marcela Vitória de Lima Santos habló por primera vez desde el hospital tras el ataque de un tiburón en Recife, donde recibió asistencia de emergencia y fue sometida a una amputación, y aseguró que se encuentra en recuperación mientras agradeció el apoyo recibido.
En las imágenes, grabadas durante su internación, Marcela habló por primera vez luego de la cirugía de emergencia en la que debieron amputarle la pierna derecha. Con un mensaje breve, buscó transmitir calma a quienes siguieron su caso desde el inicio.
“Hola a todos, estoy bien, gracias a todo bien. Todo va a estar bien, sigo con mi vida”, expresó la joven, que recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo en redes sociales.
El ataque
El episodio ocurrió mientras Marcela se encontraba en el mar en la zona sur de Recife. Tras el ataque, fue rescatada del agua por familiares y amigos, ya sin su pierna derecha.
En el lugar intervino Mike Andrade, un turista que presenció la situación y colaboró con la asistencia inicial. Según su relato, aplicó un torniquete para controlar la hemorragia, una medida clave en los primeros minutos tras la mordedura.
El animal involucrado fue identificado por el Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones como un tiburón tigre de aproximadamente tres metros.
Luego de la primera asistencia en la playa, la joven fue trasladada a un hospital de la zona y posteriormente derivada al Hospital da Restauração, centro de referencia en traumatología. Allí, los médicos confirmaron la amputación de la pierna derecha a la altura del muslo como parte del procedimiento de urgencia.
Preocupación en la región
El caso de Marcela se sumó a otro ataque registrado un día antes en la playa de Piedade, en Jaboatão dos Guararapes, donde un niño de 11 años también fue mordido por un tiburón y sufrió la amputación de una pierna.
La seguidilla de episodios generó preocupación en la costa de Pernambuco y puso en alerta a las autoridades locales, ante la repetición de incidentes en un corto período de tiempo.