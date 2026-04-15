Su estado es crítico

Un tiburón atacó a un hombre en plena luna de miel y le arrancó una pierna “de un bocado”

Un médico español sufrió la amputación de una de sus piernas tras el violento encuentro en las Islas Maldivas. Se encontraba de viaje junto a su esposa cuando, en medio de una excursión, fue sorprendido por el ejemplar. "De un bocado se lo llevó todo", relataron sus familiares.