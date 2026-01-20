En una playa de Sydney

Un niño de 12 años está en estado crítico tras ser atacado por un tiburón en Australia

El menor se encuentra en condición crítica tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba con amigos en una conocida playa de Sídney. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y reforzaron las advertencias sobre la presencia de tiburones en la zona.