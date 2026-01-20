Un niño de 12 años está en estado crítico tras ser atacado por un tiburón en Australia
El menor se encuentra en condición crítica tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba con amigos en una conocida playa de Sídney. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y reforzaron las advertencias sobre la presencia de tiburones en la zona.
En los últimos días se registraron otros encuentros con tiburones en la región
El domingo por la tarde un niño de 12 años sufrió un grave ataque de tiburón en las aguas de Sydney Harbour, Australia, y actualmente lucha por su vida en un hospital de la ciudad. El hecho ocurrió en la playa conocida como Shark Beach, en el suburbio de Vaucluse, alrededor de las 16:20, cuando el menor se encontraba con un grupo de amigos.
El ataque y la respuesta de emergencia
Según informaron las autoridades policiales de Nueva Gales del Sur, el niño se encontraba saltando al agua desde una formación rocosa de unos seis metros junto a otros chicos cuando fue embestido por un tiburón de gran tamaño, presumiblemente un tiburón toro.
El superintendente Joseph McNulty, jefe de la zona marítima de la policía estatal, calificó de “horrenda” la escena que encontraron los agentes al llegar al lugar. En ese momento, el menor ya se encontraba inconsciente en el agua con profundas lesiones en las extremidades inferiores producto de las mordeduras.
Las autoridades costeras mantienen restricciones en el acceso al agua
Los amigos del niño reaccionaron de inmediato tras el ataque y lograron sacarlo del agua, acciones que las autoridades destacaron como valientes y determinantes para darle una oportunidad de sobrevivir mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.
Un bote policial se acercó rápidamente, tomó al niño a bordo y los efectivos aplicaron dos torniquetes en las piernas para intentar controlar el sangrado, además de realizar maniobras de resucitación mientras se trasladaba a un muelle cercano.
Allí, una ambulancia esperaba para llevarlo al Sydney Children’s Hospital, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos, acompañado por su familia.
Los ataques de tiburón son poco frecuentes pero las condiciones del agua pueden haber incrementado el riesgo
Contexto de las condiciones y advertencias
La policía y expertos en fauna marina han señalado que, si bien los ataques de tiburón en Sydney son poco frecuentes, las condiciones del agua en los últimos días pueden haber incrementado el riesgo de encuentros cercanos.
El fin de semana previo al incidente se registraron fuertes lluvias, que provocaron que el agua del puerto se tornara turbia y mezclara agua dulce con agua de mar (condición conocida como “brackish”), lo que puede atraer a especies como el tiburón toro hacia zonas más cercanas a la costa.
Se explicó que esa combinación de agua turbia, corrientes y el comportamiento de quienes estaban en el agua pudo haber creado el ambiente propicio para que se produjera el ataque. Además, las autoridades han recomendado evitar nadar en áreas con baja visibilidad del agua, especialmente después de episodios de lluvia intensa.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de incidentes recientes en las aguas de Nueva Gales del Sur. En los últimos días se registraron otros encuentros con tiburones en la región, incluida una mordida que dejó marcas en la tabla de un niño de 11 años en otra playa cercana, aunque sin lesiones graves para ese menor.
Además, se han reportado otros ataques a surfistas y bañistas en distintos puntos de la costa, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar temporalmente algunas playas y emitir alertas a la población.
Australia contabiliza más de 1.280 incidentes con tiburones desde fines del siglo XVIII, de los cuales más de 250 han resultado en fatalidades, según registros históricos de encuentros entre estas especies y personas.
Sin embargo, los expertos suelen decir que la probabilidad de sufrir un ataque es baja considerando la cantidad de personas que acceden al mar cada año.
Las condiciones ambientales, como la presencia de aguas turbias tras lluvias, el aumento de temperatura de los océanos y la abundancia de presas naturales, son factores que pueden influir en la mayor actividad de tiburones cerca de zonas costeras, aunque los científicos subrayan que estos eventos no necesariamente representan un cambio en el comportamiento habitual de estas especies.
Por el momento, las autoridades costeras mantienen restricciones en el acceso al agua en varios sectores de Sydney Harbour y han intensificado las vigilancias marítimas, tanto con patrullas como con sistemas de detección y advertencia para bañistas.
Asimismo, instan a las familias y visitantes a respetar las señales de advertencia y evitar entrar al mar cuando las condiciones no son seguras.