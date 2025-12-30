Hallaron sin vida a una triatleta desaparecida en California e investigan el ataque de un tiburón
Erica Fox, una reconocida nadadora de aguas abiertas de 55 años, fue encontrada sin vida en una playa del norte de California, casi una semana después de haber desaparecido mientras nadaba en el océano. Las autoridades investigan un posible ataque de tiburón blanco.
El pasado 21 de diciembre, Erica Fox participaba de una sesión de entrenamiento con el grupo de natación en aguas abiertas Kelp Krawlers, en la zona de Lovers Point, en Pacific Grove, California. Estaba acompañada por su esposo y otros nadadores cuando, repentinamente, desapareció en el mar.
Testigos desde la orilla afirmaron haber visto un tiburón de gran tamaño emerger del agua con un cuerpo humano entre sus mandíbulas, lo que generó alarma inmediata y la activación de un operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Costera de Estados Unidos.
Hallazgo del cuerpo
Luego de seis días de intensa búsqueda, el cuerpo de Fox fue hallado el 27 de diciembre en una playa cercana a Davenport, en el condado de Santa Cruz, varios kilómetros al norte del lugar donde había sido vista por última vez.
La identificación fue confirmada por sus familiares, quienes reconocieron pertenencias personales como un dispositivo repelente de tiburones que llevaba en su tobillo. Los restos fueron trasladados a la oficina forense local para su análisis.
Si bien la causa oficial de muerte aún no ha sido publicada, fuentes vinculadas a la investigación y medios locales coinciden en que se trataría de un ataque de tiburón blanco, especie que habita frecuentemente esas costas.
La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad deportiva local. Fox era una atleta experimentada, con años de trayectoria en triatlones y competiciones en aguas abiertas. Integrantes del grupo Kelp Krawlers la describieron como una persona apasionada por el mar y el deporte.
"Erica era una de las nadadoras más valientes y queridas del grupo. Esta tragedia nos toca profundamente", expresaron desde la organización en un comunicado.
Una zona conocida por ataques de tiburón
La costa central de California, especialmente entre Monterey y Santa Cruz, es una región frecuentada por tiburones blancos, particularmente en los meses de otoño e invierno, cuando se acercan a la costa en busca de alimento.
Aunque los ataques a humanos son poco frecuentes, en los últimos años se han registrado incidentes fatales. En 2021, un surfista también falleció tras un ataque en la misma zona.
El caso de Erica Fox reabre el debate sobre la seguridad en aguas abiertas en zonas donde habitan depredadores marinos. Mientras las autoridades avanzan con la investigación oficial, la comunidad lamenta la pérdida de una atleta ejemplar.
La trágica muerte de Erica Fox no solo enluta al mundo del deporte, sino que también reaviva el debate sobre la seguridad en actividades acuáticas en zonas donde la naturaleza impone sus propias reglas.