Tragedia en el Pacífico

Hallaron sin vida a una triatleta desaparecida en California e investigan el ataque de un tiburón

Erica Fox, una reconocida nadadora de aguas abiertas de 55 años, fue encontrada sin vida en una playa del norte de California, casi una semana después de haber desaparecido mientras nadaba en el océano. Las autoridades investigan un posible ataque de tiburón blanco.